Mais privacidade para quem usa WhatsApp Web

O WhatsApp já vem trabalhando em um recurso de bloqueio de tela para a versão de Desktop do app desde o ano passado. Depois de muito tempo de testes internos, o WhatsApp está liberando esse recurso para alguns beta testers que usam a versão mais recente do WhatsApp Web beta. A novidade foi revelada pelo WABetaInfo, site de notícias sobre o programa de testes do app.

Com esse recurso, será possível proteger o aplicativo de acessos não autorizados com uma senha. Como você pode ver nesta captura de tela disponibilizada pelo WABetaInfo, o WhatsApp Web está bloqueado graças ao recurso de bloqueio de tela e pede uma senha para visualizar a lista de suas conversas.

Para ativar esse recurso, os comandos serão fáceis. Basta abrir Configurações do WhatsApp > Privacidade. Nesta tela, haverá um ponto de entrada de bloqueio de tela. Quando ativado, o usuário terá que inserir uma senha para desbloquear o WhatsApp Web.

Na mesma tela também é possível configurar esse recurso escolhendo quando a senha deverá ser solicitada ao usuário. Se o usuário esquecer a senha, será necessário sair do WhatsApp Web e fazer login novamente digitalizando o código QR.

Vantagens

Usar o recurso de bloqueio de tela no WhatsApp Web oferece uma vantagem em termos de privacidade. Ao ativar esse recurso, o usuário garante que, mesmo que alguém obtenha acesso ao seu computador enquanto ele estiver ausente, essa pessoa não conseguirá acessar seus bate-papos e mensagens do WhatsApp sem inserir a senha.

LEIA MAIS: ChatGPT chegou no Whatsapp; veja como usar

Além disso, as notificações push não aparecerão quando a tela estiver bloqueada. Isto definitivamente ajuda os utilizadores a manter a confidencialidade das suas conversas, aumentando a privacidade e evitando que utilizadores não autorizados vejam as suas informações pessoais.

Mais opções de formatação



Você também pode gostar:

Já se passou muito tempo desde que o WhatsApp introduziu suas primeiras ferramentas de formatação de texto: itálico, negrito, tachado e monoespaçado. No entanto, o WhatsApp quer tornar seu aplicativo de mensagens ainda melhor para os usuários, introduzindo ferramentas adicionais de formatação de texto.

O app está desenvolvendo três novas ferramentas que permitirão ao usuário alterar a aparência de suas mensagens no futuro. Graças a estas novas ferramentas de formatação de texto, o WhatsApp pretende proporcionar aos utilizadores uma melhor experiência, permitindo-lhes estilizar as suas mensagens.

Esse recurso foi descoberto por meio de uma das atualizações recentes do WhatsApp Desktop beta, conforme divulgado pelo WABetaInfo. Como o site mostrou nesta captura de tela, o WhatsApp está realmente trabalhando em novas ferramentas de formatação de texto para mensagens.

Quais são as novas ferramentas

O recurso “Code Block” foi projetado para tornar o compartilhamento e a leitura de linhas de código muito mais conveniente e legível no WhatsApp. É particularmente útil para desenvolvedores de software, programadores e qualquer pessoa envolvida na indústria de tecnologia que comunica frequentemente trechos de código com colegas ou amigos.

Ao introduzir esta nova ferramenta de formatação de texto, o WhatsApp pretende eliminar o problema comum de exibição de trechos de código de forma confusa, melhorando a qualidade geral das discussões técnicas.

A segunda ferramenta de formatação em desenvolvimento é o recurso “Citação”. Esta ferramenta ajudará os usuários a consultar mensagens ou respostas específicas em um bate-papo. É diferente do recurso de mensagem de citação atual, pois esta nova ferramenta de formatação permite aos usuários destacar uma determinada parte do texto.

Muitas vezes, as conversas em um bate-papo em grupo podem ser aceleradas e os usuários podem perder o controle do contexto ou das informações relevantes. Essa nova ferramenta de formatação de texto de citações procura enfrentar este desafio, permitindo aos utilizadores citar um texto específico e responder diretamente. Por último, a terceira ferramenta de formatação permitirá simplesmente aos usuários criar uma lista de itens.

À medida que o WhatsApp continua a inovar e a expandir as suas capacidades, estas ferramentas de formatação serão adições úteis à plataforma, atendendo às diversas necessidades da sua vasta base de utilizadores. No futuro, é possível que sejam adicionadas aos aplicativos de Android e iOS.