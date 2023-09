Mais ratos do que humanos nas ruas de Nova York: crise de higiene na cidade dos EUA

Nova Iorque está passando por uma crise higiênica por causa dos ratos que vivem na cidade.

De acordo com dados do Departamento de Saúde do New York Post, em 2022 houve mais de 60.000 alertas de ratos na cidade de Nova York, o que é 102% a mais do que em 2021.

Alguns cálculos sugerem que “há mais ratos do que humanos” na cidade. No entanto, medidas já estão sendo tomadas pelo prefeito Eric Adams, que expressou publicamente seu ódio aos ratos. Em abril, ele promoveu uma iniciativa chamada “rato czar” liderada por Kathleen Corradique já está instalado e funcionando.

Há guias turísticos que aproveitaram e mostram as áreas onde há mais ratos em Nova York.

Após estas medidas, foram registadas 39 mil denúncias de atividades em 2023 e as reclamações diminuíram 15% desde maio passado. Além disso, outras medidas foram implementadas, como limitar o tempo em que os sacos de lixo poderiam ser retirados na rua ou obrigar os restaurantes a não deixarem restos de comida na rua, mas sim nas lixeiras.

O número de ratos não preocupa a população apenas por questões de higiene, mas também porque pode afetar o turismo. Por enquanto, segundo o New York Post, alguns guias turísticos estão até aproveitando para oferecer passeios nas partes da cidade com mais ratos.

E alguns deles, como Kenny Bollwerktornaram-se verdadeiros especialistas no assunto e viram aumentar seu número de seguidores nas redes sociais postando vídeos em que roedores são vistos correndo por aí.