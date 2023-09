Mais SAÚDE e BEM-ESTAR! Veja como ter uma alimentação anti-inflamatória

Quem busca ter mais saúde e bem-estar deve apostar em uma alimentação anti-inflamatória. Afinal, ela conta com nutrientes que ajudam o organismo a funcionar melhor, reduzindo inchaços e prevenindo doenças.

A seguir, entenda o que é esta alimentação, quais os benefícios ela proporciona e descubra quais alimentos devem fazer parte de sua dieta. Dessa forma, conseguirá notar uma grande melhora em sua saúde.

O que é a alimentação anti-inflamatória?

Antes mesmo de entender porque seguir esse tipo de alimentação, é essencial que saiba do que se trata. Então, nada mais é do que uma abordagem nutricional que foca no combate da inflamação no corpo.

Para evitar as inflamações, a dieta é baseada em alimentos que ajudam a reduzir a inflamação no corpo e proporcionar mais equilíbrio. Logo, foca-se em uma alimentação rica em antioxidantes, fibras, ácidos graxos, ômega-3 e fitoquímicos.

Os benefícios da alimentação anti-inflamatória

A alimentação anti-inflamatória proporciona muitos benefícios para quem a adota. Aliás, além de melhorias físicas, ela também potencializa a saúde mental e até mesmo sua vida social. Afinal, você terá mais disposição e ânimo.

O primeiro ponto é a redução do risco de doenças crônicas, devido à dieta rica em alimentos anti-inflamatórios. Com isso, casos de acidente vascular cerebral, diabetes tipo 2 e obesidade são reduzidos.

Também há uma melhora na saúde digestiva, que evita a síndrome do intestino irritável e a doença inflamatória intestinal. Isso porque, essa alimentação é rica em fibras e alimentos probióticos.



Você também pode gostar:

A saúde mental é aprimorada com a alimentação anti-inflamatória, afinal, estudos apontam que a inflamação pode desempenhar um papel no desenvolvimento da depressão e ansiedade. Portanto, ao cuidar disso, reduz as chances de desenvolver as doenças.

Quem adotar este tipo de alimentação garante o apoio ao sistema imunológico, porque fará uma ingestão regular de alimentos ricos em antioxidantes, que fortalecem o corpo e o tornam mais resistente a infecções e doenças em geral.

Por fim, ajuda no controle de peso, já que é comum que os alimentos sejam de baixa densidade calórica e possuem muitas fibras, o que potencializa a perda de peso de forma saudável.

Descubra o que inserir em sua dieta anti-inflamatória

Agora que já conhece todos os benefícios da alimentação anti-inflamatória é importante saber como construir a sua. Ou seja, ter o apoio de um médico ou nutricionista é indispensável para ter um bom resultado.

Se você quer começar a melhorar a sua alimentação, veja quais são os alimentos anti-inflamatórios que pode incorporar no seu dia a dia. Assim, começará a notar os benefícios em sua saúde e bem-estar.

A princípio, há frutas e vegetais que você deve incorporar em sua dieta, como os morangos, espinafre, blueberries, couve, brócolis e cenouras, que são ricos em antioxidantes e fitoquímicos.

Os peixes gordos, como salmão, sardinha e atum devem estar presentes em sua alimentação. Afinal, são ótimas fontes de ácidos graxos ômega-3, que possuem propriedades anti-inflamatórias.

Nozes e sementes também fazem parte da alimentação anti-inflamatória. Então, adicione amêndoas, chia e linhaça no seu dia a dia, devido os nutrientes que reduzem a inflamação.

Não podemos esquecer dos grãos integrais, como a aveia, quinoa e o arroz integral, que são ricos em fibras. Assim, ajudam também a regular os níveis de açúcar no sangue e promovem uma digestão mais saudável.

Por fim, há algumas especiarias que também devem estar presentes nessa alimentação. Por exemplo, cúrcuma, alho, canela e gengibre, que são comprovadamente anti-inflamatórios.

Vale lembrar que estas são apenas algumas indicações, ou seja, há ainda mais alimentos que ajudam a prevenir as inflamações e demais doenças.

Conte com apoio profissional

Para adotar uma alimentação anti-inflamatória ou qualquer outra que seja é indispensável ter o apoio de um profissional, como um endocrinologista ou nutricionista. Isso porque, cada organismo é único e necessita de uma dieta específica.

Ter uma alimentação equilibrada vai potencializar todas as áreas de sua vida. Assim, além de ter mais saúde, melhora o bem-estar e a saúde mental. Ou seja, é impossível não querer sentir esses benefícios.

Se você sofre com inflamações constantes não deixe de seguir esse tipo de alimentação. Então, verifique os alimentos indicados e comece a incorporá-los em seu dia a dia. Certamente aos poucos já notará uma grande diferença.

A alimentação anti-inflamatória vai fazer com que você tenha mais saúde, mais ânimo e qualidade de vida. Portanto, não deixe de seguir as orientações médicas para que tenha os resultados esperados.