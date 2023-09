Mais um EDITAL PUBLICADO! Concurso anuncia vagas para médio e superior

Mais um edital de concurso publicado. As oportunidades são para médio e superior. O edital saiu nesta sexta-feira, 01 de setembro.

Os interessados poderão se inscrever do dia 04 de setembro até 3 de novembro pelo portal da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR. As taxas variam a depender do cargo, sendo de R$ 129 para os cargos de assistente, técnico e funcional. Já para nível superior, o valor será de R$ 199.

Vagas concurso

Os cargos ofertados são:

Assistente de alunos

Assistente em administração

Técnico de laboratório – Informática

Técnico de tecnologia da informação

Assistente social

Engenheiro civil

Pedagogo

Psicólogo

Técnico administrativo em educação

Os salários poderão chegar até R$ 4,5 mil mais gratificação.

Como serão as provas do concurso?

A fase objetiva está marcada para 10 de dezembro em várias cidades do Paraná. Sobre as provas, contarão com conhecimentos gerais e específicos:

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico e Quantitativo;

Informática;

Legislação;

Conhecimentos Específicos



Outros concursos

O edital do concurso da Polícia Civil com 3.500 vagas foi liberado nesta sexta-feira, 01 de setembro. O certame é para os seguintes cargos: escrivão (1.333 postos), investigador (1.250), delegado (552), perito criminal (249) e médico legista (116).

Portanto, os interessados no edital do PC SP poderão se inscrever do dia 11 de setembro até 10 de outubro por meio do portal Vunesp, banca organizadora. A taxa de inscrição é de R$ 113,06. A isenção poderá ser solicitada entre os dias 11 e 12 de setembro pelos seguintes grupos: sejam estudantes regularmente matriculados em curso pré-vestibular ou superior (graduação ou pós-graduação);

tenham remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou estejam desempregados. Vagas e cargos concurso da Polícia Civil Confira a lista dos cargos e salários: escrivão (1.333 vagas) — remuneração de R$ 5.879,68;

investigador (1.250 vagas) — remuneração de R$ 5.879,68;

delegado (552 vagas) — remuneração de R$ 15.037,99;

perito criminal (249 vagas) — remuneração de R$ 12.954,40;

médico legista (116 vagas) — remuneração de R$ 12.954,40. Além das unidades na capital, estão em disputa vagas com lotação na área de abrangência do Demacro (Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo) e dos dez Deinters (Departamentos de Polícia Judiciária de São Paulo – Interior). Para escrivão e investidor, os candidatos podem ser graduados em qualquer área. No caso de delegado, a corporação requer ensino superior em direito. Para médico legista, a exigência é de formação em medicina. Já para perito criminal, poderão inscrever profissionais dos seguintes cursos: administração de empresas;

análise de sistemas;

arquitetura e urbanismo;

biologia;

biomedicina;

biotecnologia;

ciências da computação;

ciências físicas e biomoleculares;

ciências moleculares;

contabilidade;

direito;

economia;

enfermagem;

engenharia;

estatística;

farmácia;

farmácia e bioquímica;

física;

fisioterapia;

fonoaudiologia;

geografia;

geologia;

informática;

matemática;

medicina;

medicina veterinária;

nutrição;

odontologia;

psicologia;

química;

sistemas de informação;

tecnologia da informação. É importante desracar que os candidatos devem possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação), no mínimo, categoria “B”. Provas concurso da Polícia Civil As provas objetivas estão marcadas para as seguintes datas: 26 de novembro (escrivão e investigador) e 3 de dezembro (delegado, perito criminal e médico legista). As outras fases do concurso da Polícia Civil são as seguintes:

Requisitos

Confira os requisitos:

Delegado: Diploma em curso de nível superior completo de bacharel em Direito, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Diploma em curso de nível superior completo de bacharel em Direito, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Investigador: Graduação de nível superior completo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B”, válida.

Graduação de nível superior completo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B”, válida. Escrivão: Graduação de nível superior completo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Graduação de nível superior completo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Papiloscopista: Graduação de nível superior completo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Atribuição dos cargos concurso polícia civil

Veja aqui:

O Delegado de Polícia Civil é responsável por:

Dirigir, coordenar, supervisionar e fiscalizar as atividades administrativas e operacionais do órgão ou unidade policial sob sua direção;

Cumprir e fazer cumprir, no âmbito de sua competência, as funções institucionais da Polícia Civil, entre outras funções.

O Escrivão do concurso PC PA é responsável por:

Participar na formação de inquéritos policiais e procedimentos administrativos, sob a presidência da autoridade Policial competente;

Expedir, mediante requerimento deferido pela autoridade Policial competente, certidões e translado, entre outros.

O Papiloscopista é responsável pelo:

Cumprimento das formalidades legais necessárias aos inquéritos, aos processos e aos demais serviços cartorários;

Atividades a ser realizadas são também colher as impressões digitais no vivo e no morto, para fins de identificação civil e criminal;

Proceder à identificação papiloscópica e necroscopapiloscópica com a elaboração do respectivo laudo técnico, entre outras atribuições

O Investigador do concurso PC PA é responsável por: