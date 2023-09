Mais uma capital registra recorde histórico de calor. Veja previsões

Mais uma semana chegou, e com ela segue o calor forte em boa parte do território nacional. De acordo com as informações oficiais, várias cidades do país seguem registrando altas temperaturas ainda em decorrência da massa de ar quente que está estacionada sobre o território brasileiro desde a última semana.

Nesta segunda-feira (25), por exemplo, a cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, bateu mais um recorde de calor, registrando a temperatura de 38,6ºC. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia(Inmet) este é o maior índice já registrado na capital mineira desde o ano de 1961, quando as medições foram iniciadas.

A máxima mais alta já registrada na capital mineira segue sendo a de 38,4ºC, ainda de outubro de 2020. Na tabela abaixo, você pode conferir a lista de maiores temperaturas já registradas na história de Belo Horizonte: Data Temperatura 07/10/2020 38,4ºC 03/10/2020 37,8ºC 22/10/2015 37,7ºC 16/10/2015 37,4ºC 28/09/2020 37,3ºC 17/10/2015 37,2ºC 06/10/2020 37,0ºC 25/09/2015 36,9ºC 09/10/2020 36,9ºC 28/10/2012 36,6ºC

Previsão

Agora, as pessoas querem saber qual é a previsão do tempo para os próximos dias. Afinal de contas, até quando os níveis de temperatura permanecerão elevados em boa parte do Brasil? De acordo com os meteorologistas, a tendência é que o calorão siga sendo sentido na segunda-feira (25) e também na terça-feira (26).

Em Cuiabá, no Mato Grosso, por exemplo, a tendência é que os termômetros registrem uma média de 43ºC na segunda-feira (25) e também na terça-feira (26). O alerta do Inmet prevê que as temperaturas deverão ficar mais amenas a partir das 18h da terça.

Novos recordes de calor

Até que a onda de calor seja reduzida, a expectativa é de que mais capitais atinjam os seus recordes históricos de temperatura. Veja na lista abaixo:



Na segunda (25): Brasília (35ºC) e Palmas (40ºC);

Na terça (26): Cuiabá (43ºC), Campo Grande (39ºC) e Goiânia (39ºC);

Na quarta (27): Belo Horizonte (38ºC), Vitória (37ºC) e São Luís (34ºC);

Na quinta, Aracaju (32ºC)

Veja abaixo a previsão do tempo para outras regiões

Um ciclone que vai se formar no Sul vai impactar o clima do Sudeste. São Paulo é o estado mais impactado. A expectativa é de que esta unidade da federação registre uma queda brusca de temperatura já na quarta-feira (27). O Rio vai ter uma queda de 37ºC para 22ºC, e Vitória de 37ºC para 27ºC.

A maior parte do norte deve seguir registrando altas temperaturas no decorrer desta semana. Mas há chances de pancadas de chuva isoladas nos próximos dias, sobretudo nas cidades de Boa Vista, Manaus, Porto Velho e Rio Branco. Para o Nordeste, a previsão é de temperatura alta em quase todos os estados, mas também existe uma projeção de muitas nuvens, o que pode amenizar o calorão. A região mais atingida pelo forte calor da última semana, deve manter o clima quente nesta semana, mas há uma expectativa também por mais chuvas. Veja a situação por estados. Brasília Segunda (25): mín. 21°C/máx. 35°C

Terça (26): mín. 22°C/máx. 35°C

Quarta (27): mín. 21°C/máx. 35°C

Quinta (28): mín. 23°C/máx. 35°C Campo Grande Segunda (25): mín. 25°C/máx. 37°C

Terça (26): mín. 26°C/máx. 39°C

Quarta (27): mín. 25°C/máx. 35°C

Quinta (28): mín. 20°C/máx. 36°C Cuiabá Segunda (25): mín. 28°C/máx. 43°C

Terça (26): mín. 29°C/máx. 43°C

Quarta (27): mín. 29°C/máx. 40°C

Quinta (28): mín. 25°C/máx. 38°C Goiânia Segunda (25): mín. 23°C/máx. 39°C

Terça (26): mín. 24°C/máx. 39°C

Quarta (27): mín. 24°C/máx. 38°C

Quinta (28): mín. 25°C/máx. 39°C Meteorologistas fazem ainda um segundo alerta neste sentido. Entre a terça-feira e a quarta-feira (27), existe a previsão de um grande ciclone extratropical em alto mar, próximo à costa do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Segundo o portal ClimaTempo, este fenômeno vai provocar instabilidades sobre o sul do país. O Rio Grande do Sul ainda tenta se recuperar do ciclone que atingiu o estado recentemente. Quase 50 pessoas morreram e milhares ficaram desalojadas ou desabrigadas.