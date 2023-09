O aplicativo Caixa Tem, lançado em abril de 2020 pela Caixa Econômica Federal com o propósito inicial de fornecer o Auxílio Emergencial durante a pandemia de Covid-19, agora está surpreendendo seus titulares com uma relevante novidade.

Novo cartão de crédito Caixa Tem: mais vantagens para os titulares

Os brasileiros que utilizam o Caixa Tem para acessar informações sobre benefícios do Governo Federal, como o Auxílio Emergencial, Seguro-Desemprego, Bolsa Família e PIS, agora têm ainda mais razões para comemorar. O banco introduziu recentemente uma nova categoria de cartão de crédito, acessível diretamente pelo aplicativo, oferecendo uma variedade de benefícios financeiros. Conheça as funcionalidades e vantagens deste novo cartão de crédito do Caixa Tem.

O cartão de crédito Caixa Tem é fácil e conveniente

Para os titulares de uma conta digital no aplicativo Caixa Tem, é importante saber que agora é possível solicitar um cartão de crédito completamente eletrônico. Desse modo, a solicitação é descomplicada e pode ser feita diretamente pelo app do banco, proporcionando uma experiência eficiente e sem complicações.

Em resumo, esse cartão funciona de maneira semelhante a um cartão de crédito tradicional, permitindo que os usuários efetuem compras à vista ou parceladas. O cartão de crédito fornecido pela Caixa Tem possui alcance internacional, tornando-o uma escolha prática para diversas necessidades financeiras.

Além disso, ele integra funcionalidades modernas que o tornam ainda mais atrativo. Por exemplo, o cartão permite realizar pagamentos de forma rápida e segura por aproximação, agilizando suas transações. Em suma, o cartão é otimizado para transações rápidas em terminais compatíveis, proporcionando conveniência aos seus usuários. É possível usar o cartão para fazer compras online com facilidade e segurança.

Quais são as vantagens deste cartão?

Além da praticidade de solicitar e usar o cartão diretamente pelo aplicativo Caixa Tem, os titulares desfrutam de uma série de vantagens exclusivas. Resumindo, o cartão oferece taxas de juros vantajosas, tornando-o uma opção financeiramente atraente. Bem como, os titulares podem parcelar suas compras, facilitando o controle de despesas.



Você também pode gostar:

O cartão oferece um programa de pontos que permite acumular benefícios ao fazer compras. Por fim, o cartão é aceito em todo o território nacional, tornando-o uma ferramenta versátil para suas necessidades de pagamento. Conforme informações oficiais, os titulares têm até 40 dias para efetuar o pagamento de suas compras, proporcionando um prazo conveniente. Além disso, uma grande vantagem é que o cartão de crédito Caixa Tem não possui anuidade, economizando dinheiro para seus titulares.

Limite mínimo para efetuação de compras

O cartão oferece um limite mínimo acessível, garantindo flexibilidade financeira. Além disso, os titulares podem solicitar um cartão adicional sem custos adicionais.

Compras internacionais

O cartão pode ser usado para compras internacionais, facilitando transações no exterior. Seja para compras em lojas físicas ou virtuais, o cartão é uma opção conveniente e versátil.

Além de todas essas vantagens, o cartão de crédito Caixa Tem também proporciona os benefícios do programa Vai de Visa, que inclui descontos e promoções exclusivas em diversos estabelecimentos.

Uma ampla otimização de serviços

Em resumo, o novo cartão de crédito Caixa Tem é uma adição relevante aos serviços oferecidos pelo aplicativo. Com vantagens como anuidade zero, taxas de juros especiais e a praticidade de solicitar e gerenciar o cartão pelo aplicativo, os titulares têm motivos de sobra para comemorar essa novidade.

Se você já possui uma conta digital no Caixa Tem, não deixe de explorar as vantagens deste cartão de crédito e aproveitar ao máximo os benefícios financeiros que ele oferece. Em suma, essa é uma forma conveniente e acessível de ter acesso a crédito e gerenciar suas finanças com mais eficiência. Portanto, aproveite as vantagens do cartão de crédito Caixa Tem.