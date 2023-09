Maislaser CONTRATA pessoas em mais de SETE ESTADOS

A Maislaser, empresa que é uma rede de cli?nicas com as melhores e mais acessi?veis soluc?o?es de depilac?a?o a laser, está com algumas ótimas oportunidades de emprego disponíveis. Isto é, antes de falar mais sobre, conheça quais são os postos de trabalho abaixo:

Consultor (a) de Vendas – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Consultor de Atendimento – Vendedor – São Paulo – SP – Efetivo;

Esteticista Comercial – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Loja – Rio Claro – SP – Efetivo;

Consultor (a) de Atendimento e Vendas – Rio Claro – SP – Efetivo;

Consultor (a) de Atendimento e Vendas – Joinville – SC – Efetivo;

Consultor (a) de Atendimento e Vendas – Cascavel – PR – Efetivo;

Consultor (a) de Atendimento e Vendas – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Consultor (a) de Atendimento e Vendas – João Pessoa – PB -Efetivo;

Consultor (a) de Atendimento e Vendas – Pouso Alegre – MG – Efetivo;

Coordenador (a) de Vendas – Osasco – SP- Efetivo;

Coordenador (a) de Vendas -Porto Alegre – RS – Efetivo;

Coordenador (a) de Vendas – Rio Claro – SP – Efetivo;

Coordenador (a) de Vendas – Guarulhos – SP – Efetivo;

Esteticista – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Maislaser

Sobre a Maislaser, é interessante frisar que, atrave?s de tecnologia inovadora e com planos sob medida para a necessidade de cada cliente, atende todos os fototipos de pele, das mais claras a?s mais escuras, inclusive as bronzeadas, proporcionando resultados perfeitos com servic?os de alti?ssima qualidade.

O equipamento utilizado na Maislaser by Ana Hickmann dete?m a mais alta tecnologia no Brasil, com a distribuic?a?o do laser por fibra o?ptica, o que proporciona a seguranc?a necessa?ria para o tratamento de depilac?a?o e maior conforto ao cliente, que e? atendido por protocolo pro?prio, adequado a? sua necessidade.

Como se candidatar?

Para se inscrever em uma das vagas, você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página oficial do 123empregos. No site, além de consultar todos os detalhes referentes ao programa, você confere os prazos e mais detalhes.

