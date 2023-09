Mallory Edens envia a Aaron Rodgers uma mensagem de apoio: ela é namorada dele?

Tos últimos dias não foram nada fáceis para Aaron Rodgersque sofreu uma lesão no tendão de Aquiles na última segunda-feira em sua estreia pelo Jatos de Nova York contra o Buffalo Bills, encerrando abruptamente sua temporada na NFL.

Com a mente tranquila, o quarterback de 39 anos postou sua primeira mensagem no Instagram nesta quinta-feira após a infeliz lesão que sofreu sofrido no Monday Night Football.

“Estou completamente com o coração partido e passando por todas as emoções, mas profundamente tocado e humilhado pelo apoio e amor”, escreveu ele.

“Por favor, mantenha-me em seus pensamentos e orações enquanto começo o processo de cura hoje.”

A postagem, acompanhada de três fotos de Rodgers com uniforme dos Jets, recebeu mensagens de apoio de diversas celebridades.

Ator de Breaking Bad Aarão Paulo enviou-lhe lembranças, enquanto o esquiador olímpico e medalhista Lindsey Vonn também aderiu.

“Se alguém pode voltar, é você!”

Enquanto isso, o tight end do San Francisco 49ers George Kittle disse que Rodgers vai fazer falta.

Porém, uma das mensagens que mais chamou a atenção foi da Mallory Édens, que há rumores de ser parceiro de Rodgers há vários meses, embora não haja confirmação oficial.

Edens simplesmente respondeu com um emoji de coração à postagem, o que foi suficiente para os fãs e a mídia começarem a especular sobre um relacionamento entre eles.

Quem é Mallory Edens?

Mallory, de 27 anos, é o filha de Wes Edens, um empresário bilionário e coproprietário do Milwaukee Bucks da NBA. Ela conheceu Rodgers através da amizade de seu pai com ele durante seu tempo no Green Bay Packers.

Ela trabalha como modelo e também é empreendedora, tendo formou-se na Universidade de Princeton, onde ela fazia parte da equipe de atletismo.

Edens foi visto com o quarterback em diversas ocasiões e, no início deste ano, uma fonte disse à People que o relacionamento era oficial, embora nenhum dos dois o tenha confirmado até agora.

A vida pessoal de Aaron Rodgers

O campeão do Super Bowl XLV com Green Bay namorou várias celebridades ao longo de sua vida.

Ele esteve em relacionamentos com atrizes Jessica Szohr, Olivia Munn e Shailene Woodley, com quem ele até ficou noivo. Ele também namorou um ex-piloto de corrida Danica Patrick em um ponto.