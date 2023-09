Man Utd News: Antony do Man Utd em meio a alegações de abuso: estou sendo apedrejado e crucificado

Manchester Unitedde Antony afirmou que está sendo apedrejado e crucificado em entrevista ao SBT.

O extremo enfrentou acusações de violência doméstica e sexual contra três de suas ex-namoradas, e a polícia de São Paulo está investigando as acusações.

Na entrevista, o brasileiro falou sobre como as circunstâncias o fizeram se sentir ao desabar diante das câmeras e enfatizar sua inocência.

É a mais recente de uma série de acusações de maus-tratos a mulheres feitas contra pessoas ligadas a Homens Unidoscom Ryan Giggs e Mason Greenwood notavelmente ocorrendo anteriormente.

“É claro que minha carreira não acabou”, disse um choro Antony disse. “São tempos difíceis. Minha mãe sempre me diz que as árvores que dão frutos são aquelas que as pessoas sempre querem apedrejar.

“Sou alguém que surgiu do nada, tive muitas dificuldades e estou vivendo um dos momentos mais difíceis da minha vida, que é ser acusado de algo que não fiz.

“É difícil quando você… No começo você vira referência para tanta gente e, por tantas mentiras, você acaba sendo apedrejado pelas pessoas, por todo mundo. Eu olho para minha mãe, para minha família, e vejo que não é assim. o que minha mãe realmente sabe quem eu sou. Olho para aquelas pessoas que me acompanham desde pequena, sofrendo comigo.”

Tem sido um ano desafiador para o jovem de 23 anos desde que se mudou do Ájax para Erik dez Bruxado lado.

Ele veio com um preço alto, mas tem lutado para entregar os desempenhos esperados dele por apoiadores e críticos, e agora também tem que enfrentar as acusações.

“Não é fácil ser crucificado e de boca fechada” Antony contínuo. “Você não acha que eu gostaria de ter dito algo antes e me defendido? Mostrar às pessoas quem eu realmente sou? Eu teria gostado disso.”

Gabriela Cavallin responde

A ex-namorada que relatou pela primeira vez Antony à polícia pelas supostas agressões respondeu à entrevista via Instagram.

Ela claramente não acreditou nas palavras do brasileiro e pediu aos dois que entregassem seus telefones aos investigadores antes de afirmar que Antony apagaram mensagens de suas conversas.

“Meu celular está aqui, pronto para ser entregue ao delegado do caso, uma pessoa neutra, voluntariamente, sem problemas”, disse ela em suas redes sociais.

“Que tal ele fazer o mesmo? É fácil conseguir que um especialista particular que só trabalha para ele faça o que ele quer…

“Agora deixe-o recuperar todas as mensagens que deletou. Que você [Antony] me enviou como uma visualização única? Ele vai? Vamos entregar os dois celulares? Para ver quem está mentindo? Vou começar comigo.”