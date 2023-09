Man Utd News: Antony, jogador do Manchester United, investigado por possíveis agressões a seu ex-companheiro

Manchester United extremo Antony está sendo investigado pela polícia brasileira após alegações de que ele estava abusivo com sua ex-namorada.

O jogador de futebol, que ingressou no time da Premier League em 2022, é relatado pelo Universo Online (UOL) por ter feito ameaças a Gabriela Cavallin e abusou dela fisicamente a ponto de danificar implantes mamários e cortar seu dedo.

É a segunda vez que o brasileiro é denunciado por Cavallin, sendo que a primeira ocorreu em 2022. A última denúncia teria acontecido em Janeiro de 2023.

“Não me lembro exatamente sobre quem foi a briga, mas foi alguém com quem estive anos atrás”, Cavalino disse ao UOL. “Ele me deu um soco no peito e meu silicone [implant] virado.”

Ela continuou: “Eu sabia que tinha que ir embora, mas não pude. Gostei muito dele. Tinha muita esperança.

“Fiquei muito apegado ao início do nosso relacionamento, às coisas que ele foi para mim no início. [May 8], foi muito sério. Eu estava com muito medo de não conseguir sair de casa.”

A resposta de Antônio

A notícia é a mais recente de uma série de alegações de maus-tratos a mulheres por parte de figuras masculinas do futebol, que inclui Ryan Giggs, Mason Greenwood, Luis Rubiales e agora Antony.

O jogador de futebol respondeu acessando seu Instagram para divulgar um comunicado afirmando que as acusações eram falsas e que ele sofreu em silêncio.

“’Depois de apresentar meu depoimento na delegacia onde está sendo conduzida a investigação envolvendo meu nome, quis falar publicamente pela primeira vez desde que fui falsamente acusado de agressão’, disse Antony.

“Fiquei em silêncio até este momento para que nada pudesse interferir no processo de investigação, mas durante todos esses dias eu e minha família sofremos em silêncio.

“Apesar de ter nascido e sido criado em uma comunidade muito carente, nunca passei por uma situação semelhante a esta, em que uma falsa acusação de agressão resultou em um julgamento público preliminar e injusto por parte de alguns.

“Após o encerramento da investigação, certamente a minha inocência será provada e a justiça prevalecerá. Os danos inicialmente causados ​​à minha imagem ficarão no passado.

“Obrigado pelas inúmeras mensagens de apoio recebidas neste momento tão difícil.”