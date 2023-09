Man Utd News: Marcus Rashford bate seu Rolls Royce após o jogo Manchester United x Burnley

Marcus Rashford se envolveu em um acidente depois Manchester United voltou para casa de ônibus depois da vitória fora de casa por 1 a 0 contra Burnley graças a um Bruno Fernandes meta.

Rashford se envolveu em um acidente com seu Rolls Royce branco depois que os jogadores deixaram a base de treinamento de Carrington. Alguns jogadores partiram em veículos pessoais, mas não se sabe se os restantes regressaram de autocarro, como é habitual.

O jogador de futebol de 25 anos não ficou ferido, nem houve qualquer detenção por parte da polícia, até ao momento.

Carro está avaliado em quase um milhão de euros, preço semelhante ao companheiro de equipa Bruno Fernandes‘ veículo, que teria ajudado-o a sair dele.

Um porta-voz da equipe confirmou que o acidente envolveu outra pessoa e seu carro, mas felizmente os dois pilotos estão bem e os danos foram apenas materiais.

Embora o incidente seja isolado, Manchester UnitedOs problemas fora do campo continuam a crescer. Além da polêmica com Jadon Sanchoque está marginalizado, como Antonya equipe agora irá bater para ver se mais alguma coisa vem do acidente de carro envolvendo Rashfordque é um dos vários jogadores que não tiveram um desempenho tão bom no início da temporada como na temporada passada.