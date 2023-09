EUuma reviravolta surpreendente no dia do prazo de transferência, Mason Greenwood se separou de Manchester United, meses após a descontinuação das acusações de tentativa de estupro contra ele. O jovem atacante agora está pronto para entrar em campo Getafe em A Liga, conforme relatado por Fabrice Romano.

Manchester United emitiu uma declaração oficial sobre o empréstimo, afirmando: “Mason Greenwood assinou com o time da La Liga Getafe CF em um empréstimo de uma temporada, sujeito a autorização internacional. O movimento permite Floresta Verde para começar a reconstruir sua carreira longe de Manchester United. O clube continuará a oferecer apoio a Mason e sua família durante este período de transição”.

Manchester United já havia deixado claro que o caminho de Greenwood de volta ao jogo não seria Velho Trafford. Eles transmitiram: “Todos os envolvidos, incluindo Mason, reconhecem as dificuldades com ele recomeçando sua carreira no Manchester United. Portanto, foi mutuamente acordado que seria mais apropriado para ele fazê-lo longe de Old Trafford, e agora trabalharemos com Mason para alcançar esse resultado.”

Greenwood foi inocentado da acusação

O atacante enfrentou graves acusações legais de tentativa de estupro, agressão e comportamento controlador e coercitivo, o que levou à sua prisão inicial em janeiro de 2022 e às acusações em outubro do mesmo ano. No entanto, num desenvolvimento crucial em Fevereiro de 2023, o Serviço de Procuradoria da Coroa (CPS) revelou que tinham o “dever de encerrar o caso” devido à “retirada de testemunhas-chave e de novo material que veio à luz”. Consequentemente, isto levou a que “não existisse mais uma perspectiva realista de condenação” e à decisão de cessar o processo contra Floresta Verde.

Respondendo à conclusão de do Manchester United investigação interna, Greenwood declarou: “Aceito plenamente que cometi erros… e assumo minha parcela de responsabilidade.” Ele sempre afirmou que não cometeu nenhum ato criminoso.

Com este empréstimo mude para Getafe, Floresta Verde pretende reiniciar sua carreira no futebol, mesmo enquanto as conversas continuam sobre as circunstâncias que levaram à sua saída do Manchester United.