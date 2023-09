Man Utd News: O futuro do Man United de Jadon Sancho na mira após declaração polêmica

SOntem foi um dia difícil para Manchester United e seus apoiadores. O demônios vermelhosnão teve o melhor começo em 2023/24, perdeu de forma dolorosa para Arsenal – eles concederam o gol verde para Arroz Declan no sétimo minuto dos acréscimos do segundo tempo, e Gabriel Jesus acrescentou o terceiro e último gol para o Artilheiros com um golpe de fuga aos 11 minutos dos acréscimos.

Mas o que aconteceu depois do jogo será motivo de grande preocupação para Unido e seus torcedores, já que um dos jogadores mais caros do clube – deixado de fora do elenco da jornada – iniciou uma rivalidade pública com o técnico principal Erik Ten Bruxa.

Sancho: “Faz muito tempo que sou bode expiatório”

Depois do tempo integral, Dez Bruxa revelou à mídia que Jadon Sancho não foi selecionado para o Arsenal jogo por causa de seu desempenho abaixo da média nos treinamentos – o que levantou sobrancelhas por si só.

Sanchouma assinatura de US$ 90 milhões de Borussia Dortmund em 2021, tem lutado por consistência desde que retornou à sua terra natal Inglaterramarcando apenas nove gols em 58 partidas no Liga Premiada. Ele sentiu a necessidade de responder logo depois que os comentários de Ten Hag se tornaram virais e tuitou uma declaração de dois parágrafos redigida em seu telefone. Notas aplicativo.

“Não vou permitir que digam coisas que sejam completamente falsas, me comportei muito bem nos treinos esta semana”, disse Sancho. “Acredito que há outros motivos para esse assunto que não vou abordar, já sou bode expiatório há muito tempo, o que não é justo!”

O futuro incerto de Sancho

Sanchoa declaração explosiva de será permitida a apodrecer durante a próxima pausa internacional. Ele não foi convocado para Inglaterra dever, e resta saber como Dez Bruxa – conhecido por ser um treinador decisivo e um caráter forte – responderá aos comentários do seu jogador.

Sancho jogou apenas 79 minutos em três partidas como reserva nesta temporada, e é fácil ver a luta do jogador de 23 anos por minutos ficar mais acirrada a partir daqui. Será impossível resolver uma transferência dentro da Europa até janeiro – e embora as janelas turca e saudita permaneçam abertas, nada surgiu ligando Sancho a uma transferência para qualquer uma das principais ligas desses países.