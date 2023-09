Man Utd News: Solskjaer: Manchester United trazer Cristiano Ronaldo de volta deu errado

Óle Gunnar Solskjaer abriu seu tempo em Manchester United e revelou que, em retrospectiva, a assinatura do Cristiano Ronaldo quando ele ainda estava no comando foi uma decisão errada.

Ele também discutiu alguns dos outros alvos de transferência do clube, lamentando que não pudessem ser assinados.

A chegada de Cristiano Ronaldo fecha as ruas no IrãoParker Johnson

“Foi uma decisão muito difícil de recusar e senti que tínhamos que tomá-la, mas acabou errado”, disse o ex- Manchester United disse o técnico ao The Athletic ao discutir a contratação dos portugueses.

“Pareceu tão certo quando ele assinou e os fãs sentiram que naquele momento Newcastle jogo, quando Old Trafford estava balançando.

“Ele ainda era um dos melhores artilheiros do mundo, parecia forte.

“Então, as coisas foram contra nós.”

O norueguês discutiu o elenco em geral e, sem citar ninguém, fez algumas críticas.

“Alguns não eram tão bons quanto a percepção que tinham de si mesmos”, disse ele.

“Não vou citar nomes, mas fiquei muito decepcionado quando um casal recusou a chance de ser capitão.

“Também fiquei desapontado quando outros disseram que não iriam jogar ou treinar porque queriam forçar a saída.

“Depois que saí, houve notícias na mídia sobre como tratei alguns jogadores, que eram mentiras completas, mas eu tinha um relacionamento sólido e honesto com a maioria deles.”

As contratações que Solskjaer queria, mas não conseguiu

Durante a entrevista, Solskjaer também revelou como queria contratar vários jogadores, como Jude Bellingham, Erling Haaland e Harry Kanemas que eles não puderam ser trazidos.

“Não conseguimos comprar os jogadores que mencionei ao clube”, Solskjaer revelado.

“Houve Erling Haalandantes de fazer seu Salzburgo estreia, ou Arroz Declanque não teria custado o que custou no verão.

“Nós discutimos Moisés Caicedomas sentimos que precisávamos de jogadores prontos para aquele momento.

“Nós queríamos Jude Bellingham seriamente.

“Eu teria assinado Kane todos os dias da semana e eu entendi que ele queria vir, mas o clube não tinha orçamento com as restrições financeiras do COVID-19. Não havia poço sem fundo.”