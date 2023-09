Mandado emitido para a prisão do sitiado Chargers CB Jackson; quando ele vai jogar de novo?

Auma semana terrível para Carregadores de Los Angeles zagueiro JC Jackson piorou um pouco na segunda-feira.

Um mandado foi emitido em Massachussets para Jacksonprisão após o primeiro Patriotas da Nova Inglaterra estrela não compareceu ao tribunal na sexta-feira passada. Jackson foi preso em 2021 sob acusação de excesso de velocidade e deveria aparecer em Tribunal Distrital de Attleboro para uma audiência sobre uma possível violação da liberdade condicional.

Uma semana ruim para Jackson

Além de ser procurado em Massachussets, Jacksonque assinou um contrato de cinco anos com o Carregadores em 2022, continuou a lutar em campo por Os anjos. Na verdade, os treinadores do Chargers ficaram tão frustrados com Jackson que o ex-contratante era um inativo saudável para a visita da semana 3 a Minesota.

O advogado de Jackson não comentou o caso de seu cliente quando contatado por Massa ao vivo na segunda-feira. Mas no campo de futebol, o primeiro Patriotas o futuro da estrela parece mais claro. Treinador de carregadores Brandon Staley se recusou a comentar quando Jackson retornaria à escalação de Los Angeles, e o Parafusos no domingo conquistou sua primeira vitória em 2023 NFL temporada sem o jogador de 27 anos.

Uma das piores aquisições de agente livre de todos os tempos?

Jackson disputou apenas sete jogos no Carregadores‘ tópicos desde a assinatura de seu enorme contrato. O ex-agente livre não contratado passou por uma cirurgia no tornozelo antes do início da temporada de 2022, e sua temporada de 2022 foi interrompida após uma ruptura devastadora do tendão patelar.

Nesta temporada, Jackson fez três tackles e registrou uma interceptação em dois jogos – embora um erro mental crucial tenha custado aos Chargers uma vitória na Semana 1 sobre o Golfinhos de Miamique agora está com 3 a 0 e parece um Super Bowl contendor.

Resta saber o que o futuro reserva para Jackson em Os anjosmas já parece que ele é um fracasso de agente livre, juntando-se às fileiras de contratações fracassadas como Nnamdi Asomugha em Filadélfia e Albert Haynesworth em Washington.