EUno coração de Orlandoem um viaduto de uma rodovia, uma reunião assustadora se desenrolou em Fim de semana do Dia do Trabalho na América. Cerca de 50 membros de dois notórios grupos neonazistas, Tribo de Sangue e a Liga de Defesa Goyimreunidos para o que apelidaram de “Marcha dos Camisas Vermelhas.” A cena era surreal, mas profundamente perturbadora.

Vestidos de vermelho e preto, com os rostos ocultos, estes extremistas entoavam descaradamente calúnias anti-semitas, brandiam bandeiras com suásticas e saudavam os carros e espectadores que passavam, numa demonstração desafiadora de protesto. Mais cedo naquele dia, outra facção neonazista, The Ordem do Sol Negroergueu bandeiras com a suástica do lado de fora Mundo Walt Disney.

Como os julgamentos dos líderes do 6 de Janeiro, como Enrique Tarrio desenrolar-se, as autoridades acreditam que a liderança dos grupos de extrema-direita estabelecidos está a ser perturbada. Christopher Pohlhausconhecido como “Martelo” e o líder do Tribo de Sangue, falou abertamente sobre suas crenças perturbadoras: “soberania branca, independência branca, prosperidade branca, saúde branca”. Quando pressionado sobre como atingir estes objectivos, ele enfatizou a necessidade de espalhar a sua mensagem e capacitar os homens brancos que, segundo ele, há muito enfrentam uma “turba de linchamento”.

Pohlhaus foi rápido em negar a defesa da violência, mas afirmou incisivamente que “todos os nossos objetivos podem ser alcançados de forma não violenta”. Ele alegou que a violência provavelmente viria daqueles que se opunham à sua ideologia.

Autoridades e comunidades judaicas em alerta máximo devido ao aumento da ideologia nazista

Gabinete do Xerife do Condado de Orange condenou as ações dos manifestantes, reconhecendo ao mesmo tempo a sua Direitos da Primeira Emenda. Eles reconheceram a intenção dos grupos de incitar com os seus símbolos e discurso de confronto.

David Splitter, Presidente do Conselho de Relações Comunitárias Judaicas da Grande Orlandorecusaram-se a envolver-se com os grupos de ódio e reafirmaram o seu compromisso de combater o ódio judaico em unidade com as autoridades policiais e a comunidade.

À medida que estes acontecimentos preocupantes se desenrolam, servem como um lembrete claro de que a batalha contra o extremismo está longe de terminar. Embora o sistema judicial resolva as transgressões do passado, a questão mais ampla permanece: o que está por vir e quem irá acalmar as emoções causadas pelo declínio dos padrões sociais.