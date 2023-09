Manifestantes de combustíveis fósseis interrompem confronto semifinal entre Coco Gauff e Karolina Muchov

TA partida semifinal do US Open entre Coco Gauff e Karolna Muchov foi paralisado em Quinta-feira noite no Estádio Arthur Ashe.

A interrupção veio como ativistas ambientais manifestaram a sua presença num protesto marcante contra combustíveis fósseis.

NYPD prendeu os manifestantes

A partida chegou a um ponto crítico com Gauff principal 6-4, 1-0 quando o jogo foi interrompido abruptamente, durando um período cansativo 40 minutos.

A perturbação foi orquestrada por ativistas nas arquibancadas do Estádio Arthur Ashe, que usavam camisetas que declaravam ousadamente: “Acabar com os combustíveis fósseis.”

A situação agravou-se quando um manifestante deu um passo incomum ao colar os pés no chão, tornando a remoção mais difícil, de acordo com um comunicado. Associação de Tênis dos EUA porta-voz.

Coco Gauff e sua reação sincera à aposentadoria de Ash BartyPA

Em meio ao caos, o árbitro do torneio Jake Garner entrou na quadra, enquanto o pessoal de segurança abordava os manifestantes.

Pelo menos dois manifestantes acabaram sendo removidos do estádio por Polícia de Nova York enquanto os torcedores próximos aplaudiam, impacientes para o jogo recomeçar.

Durante o atraso prolongado, Gauff e Muchov foram para seus lugares, mas como a interrupção durou mais do que o esperado inicialmente, acabaram indo para o vestiário para esperar.

Não é o primeiro protesto em uma partida de tênis

Este incidente é o mais recente de uma série de protestos climáticos em eventos esportivos

No Wimbledon em Julho, ativistas interromperam duas partidas saltando das arquibancadas e jogando confetes laranja na quadra.

No mês passado, em um torneio de preparação para o US Open em Washingtoncerca de uma dezena de pessoas foram convidadas a abandonar o local devido a cânticos e cartazes contra o uso de combustíveis fósseis.