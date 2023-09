Manon Fiorot está aberta para uma ‘luta fácil’ com Erin Blanchfield pelo lugar de candidato número 1

Manon Fiorot tem o ouro do UFC em vista e não se importa com quem terá que passar para consegui-lo.

Isso inclui a também desafiante peso mosca Erin Blanchfield, que junto com Fiorot provavelmente será a próxima na disputa pelo título após a revanche da campeã Alexa Grasso e Valentina Shevchenko em 16 de setembro. Fiorot fortaleceu sua posição no sábado no UFC Paris com uma vitória decisiva no placar. contra a bicampeã peso palha Rose Namajunas.

Fiorot falou sobre ser o próximo a enfrentar Grasso ou Shevchenko pelo título, e ela não se desviou desse plano na coletiva de imprensa pós-luta da noite.

“Com certeza quero levar esse cinturão”, disse Fiorot por meio de um tradutor francês. “Vou ficar com o vencedor.”

Fiorot impressionou desde sua estreia profissional no MMA em 2018, com uma derrota por decisão estreita para Leah McCourt em sua estreia sendo a única mancha em seu histórico. Desde então, ela venceu 11 lutas consecutivas, incluindo uma marca de 6-0 no UFC. Suas seis vitórias consecutivas dentro do octógono a colocam em um empate com Blanchfield pela maior seqüência de sequências no peso mosca da promoção.

Blanchfield disse que seu currículo é mais forte que o de Fiorot, mas se o UFC contratasse ela e Fiorot para lutar pela vaga de desafiante número 1, isso não seria um problema para o destaque do UFC Paris.

“Como eu disse antes, com certeza, se o UFC quer que eu lute, eu aceito a luta”, disse Fiorot sobre Blanchfield. “É uma luta fácil para mim.”

Tanto Fiorot quanto Blanchfield agora podem contar com ex-campeões do peso palha entre suas conquistas, com Fiorot conquistando uma vitória por decisão convincente sobre Namajunas e Blanchfield marcando recentemente uma finalização impressionante sobre Jéssica Andrade. Qualquer um dos candidatos peso mosca seria um desafiante digno para o vencedor do evento principal do Noche UFC em 16 de setembro.

Fiorot elogiou Namajunas após a luta, embora tenha reconhecido que a diferença de tamanho pode ter sido demais para “Thug Rose” nesta ocasião.

“Não, acho que não é a categoria dela”, disse Fiorot. “Os pesos mosca são fortes demais para ela.”