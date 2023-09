Manon Fiorot x Manon Fiorot Destaques do vídeo da luta completa de Rose Namajunas

Assista ao vídeo completo da luta entre Manon Fiorot e Rose Namajunas no co-evento principal do UFC Paris, cortesia do UFC e outros meios de comunicação.

O UFC Paris aconteceu no dia 2 de setembro na Accor Arena em Paris, França. A bicampeã peso palha do UFC, Rose Namajunas (11-6), subiu de peso para fazer sua estreia no peso mosca contra a candidata francesa Manon Fiorot (11-1) no co-evento principal da noite, que foi ao ar ao vivo pela ESPN+.

Veja os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Fiorot x Namajunas, confira o blog ao vivo de Jed Meshew do MMA Fighting.

Rodada 1: Namajunas eliminado no ortodoxo, Fiorot eliminado no canhoto. Muito movimento de ambas as mulheres no início. Fiorot é visivelmente maior. Fiorot segura o centro para começar e testa com jabs. Namajunas se movimentando pelo lado de fora, tentando encontrar seus lugares com balcões. Fiorot acerta um bom gancho de direita. Namajunas vai aos chutes. Alguns baixos pousam. A mão direita também. Ela pode machucar Fiorot? Namajunas puxou Fiorot para um bom contra-ataque. Ela está mostrando mais diversidade do que Fiorot no início, mas nenhuma das mulheres está conseguindo muito. Fiorot dá um soco, Namajunas chuta e Fiorot acerta. Gancho de direita encontrando um lar para Fiorot quando Namajunas chega. O comentário observa que Namajunas pode ter deslocado um dedo. Não consigo ver, mas eles estão convencidos. E se assim fosse, isso seria ruim. Namajunas dá um belo golpe. Ambas permanecem ocupadas e Fiorot acerta seu próprio golpe. Nenhuma das mulheres se separando muito. À esquerda de Namajunas vem um soco preguiçoso. Namajunas muda para canhoto. Ela está dando muitos olhares. Alguns chutes baixos. Fiorot descendo direto pelo cano e sem pisar muito. Namajunas acerta outro contador de pull enquanto digito isso. Falta um minuto e isso é muito fino. Fiorot sobe com um chute que Namajunas bloqueia. Namajunas está começando a ficar um pouco mais ocupado lá. Ela está mostrando uma ótima defesa. E ela mergulha em dobro, mas Fiorot sai. Isso não vai a lugar nenhum. Ótimo combo para Fiorot ao redor da guarda. O rosto de Namajunas apresenta alguns danos. Esta categoria de peso pode ser difícil para ela. MMA Fighting marca o round 10-9 Fiorot. Rodada 2: O canto de Namajunas basicamente confirma que há algo errado com seu dedo mínimo. Não é ideal. Fiorot sai atirando para começar e Namajunas se move. Ela está cortando ótimos ângulos, mas não está pousando de maneira muito limpa e o que pousa não parece machucar Fiorot. Fiorot acerta um bom combo e enquanto Rose o usa bem, ela mostra dano. Fiorot chega com um combo que acerta e então uma colisão faz Namajunas tropeçar no chão. Fiorot persegue e agora temos um golpe contra a cerca, com Fiorot acertando algumas joelhadas muito boas ali. Ai. Eles quebram e balançam, mas nada importante cai. Namajunas agora tenta pressionar a ação. Ela está na ofensiva e Fiorot se movimenta por fora. Fiorot também respirou fundo ali. Mas ela dá um belo chute no corpo e depois sobe, mas fica bloqueado. Namajunas acerta um chute no corpo e perde um giro. Ela então se lança direto em um gancho que a apoia. Namajunas está lutando para conseguir um ataque consistente. Fiorot com um combo de gancho de direita que move Namajunas. Fiorot tenta dar um chute lateral e Namajunas dá um golpe e a agarra. Fiorot tropeça no tatame, mas se levanta e Namajunas está em cima dela segurando um clinche. Fiorot simplesmente se transforma nela e quebra. Ela é muito mais forte. Fiorot tenta derrubar, mas Namajunas defende e ah, não. O choque de cabeças abre um corte feio na cabeça de Fiorot. Está do lado, mas ela está derramando sangue. Isso é menos que ideia. O árbitro percebe e interrompe a ação. Uma breve verificação e então retomamos. Chute lateral acerta para Fiorot. Namajunas ainda está lutando para encontrar o ataque e Fiorot está ocupado agora. Namajunas focando demais em sua defesa. Ela está segura, mas está atrás agora e pode precisar finalizar no terceiro. O MMA Fighting marcou o round 10-9 Fiorot, 20-18 Fiorot no geral. Rodada 3: Namajunas pode precisar de uma finalização e certamente precisa vencer esta rodada. Ambas as mulheres saem combos quentes e disparadores. Ambos sabem que está perto. Namajunas acerta um chute por cima. em seguida, atira um duplo e Fiorot defende facilmente. Chute baixo de Namajunas acerta. Fiorot continua disparando ganchos de direita todas as vezes e acerta com mais frequência. Ela está ocupada e essa é a diferença nos primeiros 90 segundos, enquanto ela tenta outra queda de Namajunas. Cada vez que Fiorot dá um soco, Namajunas recua. Isso não está ajudando seu ataque terrestre. Ela está atacando agora, mas quando ela entra, Fiorot acerta um contra-gancho e circula para longe. Namajunas troca de posição e acerta um belo contra-ataque de direita quando Fiorot intervém. Fiorot dá um soco. Namajunas em busca de contadores perfeitos. come outro golpe. Avança e dá um combo nos braços. Uau. Bom gancho de esquerda de Namajunas, mas Fiorot come como uma éclair. Faltam 90 segundos e esta rodada ainda está muito próxima. Troque chutes na cabeça que são bloqueados. Então Fiorot acerta 1-2 de forma limpa. Namajunas recua e Fiorot avança, mas não consegue acompanhar. Fiorot permanece ocupado e não está disposto a morder e atirar neles. Ela cai uma esquerda e outra. Avança e acerta uma direita que deixa Fiorot no chão, mas escorregou e ela se levantou. No clinche com pouco tempo e Fiorot quebra com uma joelhada antes da buzina final. O MMA Fighting marcou o round 10-9 Fiorot, 30-27 Fiorot no geral. Manon Fiorot derrotou. Rose Namajunas por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28).





Fonte: mma fighting