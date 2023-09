‘Manon grande demais’: profissionais reagem à derrota de Rose Namajunas na estreia no peso mosca para Manon Fiorot

A passagem de Rose Namajunas para o peso mosca não saiu como planejado e agora a ex-campeã peso palha terá que voltar à prancheta.

Namajunas enfrentou Manon Fiorot em sua estreia com 125 lutas na co-luta principal do card do UFC Paris de sábado e perdeu por decisão unânime bastante clara para a lutadora de sua cidade, com um juiz até dando a Fiorot todos os três rounds.

Fiorot melhorou para 6 a 0 dentro do octógono após a maior vitória de sua carreira e então pediu a disputa pelo título contra o vencedor da revanche pelo título peso mosca entre Alexa Grasso e Valentina Shevchenko no Noche UFC no final deste mês. “Thug Rose” já perdeu duas partidas consecutivas e está 3-3 em suas seis partidas mais recentes.

Veja como a comunidade das artes marciais mistas reagiu à vitória de Fiorot sobre Namajunas.

Gosto da mentalidade no canto de Roses. MAS, se o dedo estiver possivelmente deslocado, eu preferiria ver o problema resolvido bem rápido do que esquecer a mentalidade da dor. #UFCParis -Alan Jouban (@AlanJouban) 2 de setembro de 2023

Discussão de alto nível entre essas mulheres -LERONE MURPHY (@LeroneMurphy) 2 de setembro de 2023