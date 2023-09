MAPA irá aderir ao CNU; confira detalhes

Agora é oficial. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastamento (MAPA) deverá aderir ao Concurso Nacional Unificado (CNU). De acordo com as informações oficiais, a pasta vai usar os resultados da prova para preencher 440 vagas já autorizadas pelo governo federal. A informação foi confirmada por veículos de imprensa nesta semana.

Segundo uma nota enviada pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários (ANFFA Sindical), representantes do MAPA deverão se encontrar em breve com lideranças do sindicato. O objetivo da reunião é justamente definir o detalhes da prova do Concurso Nacional Unificado (CNU). O encontro, aliás, está marcado para ocorrer na próxima quarta-feira (20).

O que diz a nota

“Na próxima quarta-feira (20), representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) recebem lideranças do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários (Anffa Sindical), para definir detalhes sobre a primeira edição do Concurso Nacional Unificado, anunciado pela pasta para ofertar 440 vagas e destas, 200 destinadas aos Auditores Agropecuários” diz a nota da Anffa

“Este será o primeiro certame do “Enem dos Concursos”, proposto pelo Ministério da Gestão e Inovação (MGI) para ocupar cargos em órgãos federais, por meio de uma prova para diversos concursos”, segue a nota.

Na mesma reunião, serão debatidos também outros temas como o concurso interno de remoção. Trata-se de um sistema que costuma acontecer antes da seleção externa, e abre caminho para a chegada de novos servidores para atuação no ministério.

O concurso

De acordo com as informações oficiais, o objetivo do MAPA com o concurso do CNU é abrir 440 vagas, para atuação com salários iniciais que podem variar entre R$ 7.436,29 e R$ 15.897,33:

Tais vagas seriam distribuídas da seguinte forma



Você também pode gostar:

Auditor Fiscal Federal Agropecuário (Agronomia, Farmácia, Medicina Veterinária, Química e Zootecnia): 200 vagas;

Agente de Atividades Agropecuárias: 100 vagas;

Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal: 100 vagas;

Técnico de Laboratório: 40 vagas.

Pedido por concursos

Pedidos por realização de concursos no MAPA não são uma novidade. Há mais de cinco anos, há uma pressão para que o governo federal contrate mais pessoas para atuação no Ministério. A avaliação dos sindicatos é de que o atual quadro de funcionários está sobrecarregando os empregados.

“Em 2008, eram cerca de 3,5 mil auditores em atividades no Brasil. Hoje são apenas 2,3 mil auditores ativos. Uma queda brusca que não acompanhou a evolução do agronegócio brasileiro”, comentou Janus Pablo, o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários (ANFFA Sindical).

Pablo vem dizendo em entrevistas que o Sindicato está trabalhando para elevar o número total de vagas disponíveis, e também o número total de aprovados.

O Enem dos concursos

Popularmente conhecido como Enem dos Concursos, o Concurso Nacional Unificado (CNU) foi uma propostas anunciadas pelo ministério da gestão e que tem como objetivo unificar as provas que são aplicadas para os cidadãos brasileiros. De fato, a lógica seria parecida com a do Enem, onde o cidadão poderia usar a sua nota para entrar em diferentes órgãos.

O governo federal acredita que com este sistema, vários cidadãos podem começar a ser contemplados com uma vaga de trabalho, já que em muitas ocasiões, os concursos não dão oportunidades iguais para todas as pessoas que desejam conseguir um emprego formal por esta via.

A aplicação da prova

De acordo com o ministério da gestão, a aplicação do Enem dos concursos vai obedecer a uma única ordem. Primeiro, o cidadão vai realizar as provas objetivas com assuntos comuns a todos os candidatos. Tratam-se de exames com questões objetivas e específicas. Também haverá uma prova dissertativa por bloco temático.

A aplicação destas provas acontecerá em turno único, e terá 4h30 de duração. Logo depois, será a vez de realizar a avaliação da titulação acadêmica ou a experiência profissional do candidato.