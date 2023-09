Maren Morris dá sombra a ‘Small Town’ de Jason Aldean em nova provocação de videoclipe

Cantora country Maren Morris está atirando em Jason Aldeanou com certeza parece … porque ela fez referência ao hit dele, ‘Try That in a Small Town’, em um teaser de seu novo videoclipe.

Maren compartilhou um clipe rápido na noite de quinta-feira do que parece ser o vídeo de uma nova música, que mostra um vislumbre de um outdoor em miniatura onde se lê: “Bem-vindo à nossa PEQUENA CIDADE perfeita, do nascer ao pôr do sol”.

Ela legendou a postagem: “Acabei de encher um copo com um buraco no fundo”. Não está claro se essas são letras da música ou não, mas é óbvio que ela está criticando Aldean.

Como informamos, JA ficou sob fogo em julho, para as imagens do videoclipe de ‘Small Town’ – mostrando tumultos e comícios do Black Lives Matter – e a letra da música, que alguns consideram que promove a violência dos vigilantes. Ele insistiu não tinha intenção racistae negou que a música fosse um ataque ao BLM.



Ele acaba tendo que remover BLM reuniu cobertura noticiosa do vídeo depois de não obter permissão para usá-lo.