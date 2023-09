Maren Morris diz que acabou com a música country e culpa a política tóxica

Maren Morris está se divorciando do gênero musical pelo qual ficou famosa – dizendo que a música country moderna é irreconhecível para ela… e se transformou em pura postura política.

A cantora – que começou no country e, por muito tempo foi considerada uma queridinha de Nashville – virou terra arrasada para seus colegas… isso depois de lançar duas novas faixas esta semana que falam de sua raiva e desilusão sobre onde as coisas estão no negócio.