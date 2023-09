MARISA agora oferece consórcio e seguro de carro para você realizar seu sonho automotivo

Nos últimos anos, a Lojas Marisa tem enfrentado desafios financeiros e buscado maneiras de impulsionar suas receitas. Em uma nova estratégia para aumentar sua oferta de produtos e serviços, a varejista fechou uma parceria com a Ademicon para oferecer consórcios e seguro de carro aos seus clientes. Essas iniciativas visam diversificar as fontes de receita da empresa e impulsionar seu crescimento.

Neste artigo, exploraremos em detalhes como a Lojas Marisa está buscando elevar suas receitas por meio dessas novas iniciativas. Analisaremos os benefícios desses serviços para a empresa e os potenciais impactos em suas finanças.

Além disso, discutiremos as projeções para o futuro da empresa e como essas estratégias se encaixam em seus planos de crescimento.

Parceria com a Ademicon: Consórcio Marisa

Uma das principais novidades da Lojas Marisa é a oferta de consórcios por meio de uma parceria com a Ademicon, uma administradora independente de consórcios. Essa iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla da empresa para aumentar sua receita por meio da oferta de produtos e serviços de terceiros.

O Consórcio Marisa permitirá aos clientes adquirirem cotas de consórcio para uma variedade de bens e serviços, como veículos, viagens de lua de mel, formaturas, reformas e procedimentos estéticos. Os créditos para veículos variam de R$ 36 mil a R$ 500 mil, enquanto os créditos para serviços variam de R$ 20 mil a R$ 40 mil.

Essa parceria tem um potencial significativo de geração de receita para a Lojas Marisa. De acordo com o plano de negócios, espera-se que a empresa obtenha cerca de R$ 30 milhões em comissões nos próximos 5 anos. Essa receita adicional contribuirá para fortalecer a operação da varejista e impulsionar seu crescimento.

Seguro Automotivo: Proteção para os Clientes da Marisa

Além dos consórcios, a Lojas Marisa também está entrando no mercado de seguros automotivos. A empresa desenvolveu o “Seguro Auto Mulher Marisa” em parceria com a Assegurou, do Grupo Ô Insurance. Essa oferta permitirá que os clientes da Marisa protejam seus veículos com seguradoras renomadas, como Porto Seguro, HDI e Suhai.



Essa iniciativa se baseia na capacidade de distribuição da Marisa e em sua reputação como uma marca confiável. A empresa já distribui produtos de seguro em parceria com a Assurant e a Sulamérica, incluindo planos odontológicos. Com a entrada no mercado de seguros automotivos, a Marisa busca aproveitar seu poder de marca e gerar valor adicional para seus clientes.

O plano de negócios para o seguro automotivo prevê a geração de aproximadamente R$ 140 milhões em prêmios acumulados nos próximos 5 anos. Essa receita adicional contribuirá para fortalecer a posição financeira da Marisa e impulsionar seu crescimento.

Benefícios para a Marisa

Essas novas iniciativas trazem uma série de benefícios para a Lojas Marisa. Em primeiro lugar, elas diversificam as fontes de receita da empresa, reduzindo sua dependência exclusiva das vendas no varejo. Isso é especialmente importante em um mercado volátil e competitivo, onde as empresas precisam buscar novas oportunidades para se destacar.

Além disso, a oferta de consórcios e seguros automotivos permite que a Marisa expanda seu alcance e atraia novos clientes. Esses serviços complementares podem atrair pessoas que têm interesse em adquirir bens ou proteger seus veículos, mas que podem não estar interessadas em comprar roupas ou acessórios na loja.

Essas iniciativas também reforçam a imagem da Marisa como uma empresa inovadora e em constante evolução. Ao oferecer serviços além dos produtos tradicionais, a empresa demonstra sua capacidade de se adaptar às necessidades dos clientes e de se manter relevante no mercado.

Impacto Financeiro e Projeções Futuras

É importante destacar que essas iniciativas têm o potencial de gerar receitas significativas para a Lojas Marisa. A expectativa é de que a empresa obtenha até R$ 30 milhões em comissões com os consórcios e cerca de R$ 20 milhões com o seguro automotivo nos próximos 5 anos.

Essa receita adicional contribuirá para fortalecer a posição financeira da empresa e ajudar a enfrentar os desafios que ela vem enfrentando nos últimos anos. Com a diversificação das fontes de receita, a Marisa poderá reduzir sua dependência exclusiva das vendas no varejo e estar melhor preparada para lidar com as flutuações do mercado.

Além disso, a Marisa divulgou projeções para o exercício social de 2024. A empresa estima uma receita bruta entre R$ 2,3 bilhões e R$ 2,5 bilhões, com base no reabastecimento das lojas, adequação de sortimento entre canais físico e digital e recuperação de receita mesmas lojas. Essas projeções indicam a confiança da empresa em seu plano de crescimento e na contribuição dos consórcios e do seguro automotivo para seus resultados.

Ademais, a Lojas Marisa está buscando expandir suas receitas e impulsionar seu crescimento por meio da oferta de consórcios e seguro automotivo. Essas iniciativas permitem que a empresa diversifique suas fontes de receita, atraia novos clientes e fortaleça sua posição financeira.

Com a parceria com a Ademicon, a Marisa oferecerá consórcios para uma variedade de bens e serviços, enquanto o seguro automotivo proporcionará proteção aos clientes da empresa. Essas novas ofertas são parte de uma estratégia mais ampla de oferecer produtos e serviços de terceiros para impulsionar o crescimento da empresa.

Com as projeções positivas para o futuro e a confiança em suas novas iniciativas, a Lojas Marisa está pronta para enfrentar os desafios do mercado e consolidar sua posição como uma das principais varejistas do país.