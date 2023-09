Mark Cuban quer que Taylor Swift namore o jogador do Mavericks, ótimo para negócios!

Marcos Cubano viu o que Taylor Swift o relacionamento com Travis Kelce fez pela NFL, e ele espera que a influência dela possa fazer a transição para a NBA … andaime TMZ Esportes ele quer conectá-la com um jogador do Mavericks!!

A aparição de T. Swift no jogo dos Chiefs no domingo teve um enorme impacto positivo é Kansas City e o liga como um todo … resultando em audiência massiva na televisão e Kelce vendas de camisas .

“Literalmente, em todas as cidades para as quais ela faz passeios, você pode ver a economia se beneficiando disso. A NFL deve estar adorando isso.”

Cuban envia uma mensagem pessoal para Swift… dizendo que adoraria apresentá-la a um hooper para que a Associação possa entrar no grande negócio também – isto é, se as coisas com o tight end do Chiefs fracassarem.