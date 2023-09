Mark Hunt (de novo) perde na Justiça para UFC, Dana White e Brock Lesnar

Depois de seis anos na Justiça Federal, parece que a briga legal de Mark Hunt com o UFC, Dana White e Brock Lesnar acabou para sempre.

Na terça-feira, um juiz federal em Nevada anulou o resto do caso de Hunt contra seu ex-promotor, que foi retomado em 2021, quando um tribunal de apelações reverteu indeferimentos anteriores de acusações de agressão, fraude e conspiração contra o UFC, White e Lesnar em conexão com o caso de Hunt. luta malfadada contra a estrela da WWE em 9 de julho de 2016.

A juíza distrital dos EUA, Jennifer A. Dorsey, descobriu que Hunt não conseguiu provar que o trio o enganou conscientemente de que Lesnar não usaria drogas para melhorar o desempenho em conexão com a luta no UFC 200 e conspirou para marcá-lo, apesar do conhecimento prévio de que Lesnar estava se dopando.

“Em suma, cada uma das teorias de fraude de Hunt requer demasiados saltos inferenciais e ignora demasiadas provas contrárias para que um júri possa razoavelmente decidir a seu favor, particularmente através de provas claras e convincentes”, escreveu Dorsey num parecer de 27 páginas, que foi relatado pela primeira vez pelo escritor de Conduta Detrimental, Jason Morrin.

Os advogados de Hunt e o UFC não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

Hunt processou o UFC, White e Lesnar em 2017, alegando extorsão, fraude e quebra de contrato, entre outras acusações. O juiz Dorsey decidiu contra Hunt em duas decisões separadas, rejeitando todas as suas reivindicações antes da reversão do tribunal de apelações.

“Tentei equilibrar as coisas no campo de batalha do MMA, mas, novamente, a empresa trapaceira, Dana White, o UFC com todos os seus bilhões, roubou a vitória de todos novamente”, disse Hunt após uma decisão de 2019. “Alguém morrerá contra um trapaceiro que usa esteróides, e a culpa será da sua empresa fraudulenta, UFC.”

Lesnar, ex-campeão peso pesado do UFC, voltou da WWE ao UFC para a luta do UFC 200 e derrotou Hunt por decisão unânime. Anteriormente, ele recebeu isenção de uma janela de teste de drogas de quatro meses exigida para os lutadores que retornavam. Após a luta, ele testou positivo para várias substâncias proibidas e posteriormente foi suspenso por um ano pela Agência Antidoping dos EUA e pela Comissão Atlética de Nevada, que regulamentou a luta de 2016; sua vitória também foi anulada.

Hunt em 2018 encerrou seu contrato com o UFC com uma derrapagem de três lutas enquanto sua luta legal com a promoção se desenrolava no tribunal. Em entrevista anterior, ele afirmou acreditar ter sido colocado na “lista negra” de outros promotores por levar o UFC à Justiça. Em 2020, voltou aos ringues de boxe para uma luta pontual em Sydney.

“Cansei de lutar”, disse Hunt em 2022. “Acho que perdi a paixão há muito tempo, quando entrei com esse processo contra o UFC. Eles tiraram essa paixão de mim, para ser honesto. A única luta que tive desde que saí do UFC foi uma luta de boxe, [and] Não consegui outro fósforo em lugar nenhum. Para ser honesto, não acho que nenhuma empresa me contrataria por causa desse processo.”