Mark Zuckerberg anunciou um lançamento global para canais do WhatsApp

Mark Zuckerberg, o CEO do Meta (anteriormente conhecido como Facebook), recentemente anunciou o lançamento global dos Canais do WhatsApp. Essa nova funcionalidade permite que os usuários criem e sigam canais de interesse, recebendo atualizações de pessoas e organizações importantes para eles.

Após um período de testes em nove países, o recurso agora está sendo disponibilizado para usuários de todo o mundo que tenham instalado a versão mais recente do WhatsApp para iOS, Android e Desktop.

Canais do WhatsApp: O que é e como funciona?

Os Canais do WhatsApp são uma maneira de os usuários se manterem informados sobre os assuntos e conteúdos que mais lhes interessam. Esses canais estão disponíveis na guia “Status” do aplicativo, que agora foi renomeada para “Atualizações”. Os usuários podem seguir novos canais recomendados pelo WhatsApp ou explorar a lista completa de canais verificados disponíveis.

Ao seguir um canal, o usuário recebe atualizações exclusivas desse canal em particular. A privacidade é garantida, uma vez que o número de telefone do usuário permanece oculto para outros seguidores do canal. No entanto, os administradores do canal podem ver quem os segue caso estejam na lista de contatos do usuário.

Lançamento Global dos Canais do WhatsApp

Após o sucesso dos testes realizados em países como Chile, Colômbia, Egito, Quênia, Malásia, Marrocos, Peru, Singapura e Ucrânia, Mark Zuckerberg anunciou o lançamento global dos Canais do WhatsApp. Através de seu canal oficial no Meta Broadcast no Instagram, Zuckerberg compartilhou a notícia emocionante de que os Canais do WhatsApp estão finalmente disponíveis para todos os usuários a partir de hoje.

No entanto, é importante observar que o lançamento global será feito de forma gradual, levando algumas semanas até que todos os usuários do WhatsApp tenham acesso a essa funcionalidade. Isso permite que o WhatsApp monitore a resposta dos usuários e faça ajustes necessários antes da disponibilização completa.

Novidades e Melhorias nos Canais do WhatsApp



Junto com o lançamento global dos Canais do WhatsApp, algumas melhorias e recursos foram introduzidos para aprimorar a experiência dos usuários. Vamos dar uma olhada em algumas dessas novidades:

1. Diretório Avançado

O WhatsApp aprimorou o diretório de canais, permitindo aos usuários explorar novos canais usando filtros avançados. Agora, é mais fácil encontrar canais relevantes com base em interesses específicos.

2. Reações a Atualizações

Os usuários agora têm a opção de reagir às atualizações dos canais para expressar suas opiniões sobre o conteúdo compartilhado. Essas reações proporcionam uma maneira mais interativa de se envolver com o conteúdo dos canais.

3. Encaminhamento de Mensagens

As mensagens encaminhadas agora incluem um link de volta para o canal, facilitando a adesão dos usuários a canais interessantes. Essa funcionalidade incentiva a descoberta de novos canais e promove a interação entre os usuários e os criadores de conteúdo.

4. Exclusão de Mensagens

Os administradores de canais agora têm a capacidade de excluir mensagens para todos os seguidores dentro de um prazo de 30 dias. Isso garante um maior controle sobre o conteúdo compartilhado nos canais e a possibilidade de correção de erros ou remoção de informações irrelevantes.

Como Acessar os Canais do WhatsApp

Para acessar os Canais do WhatsApp, certifique-se de ter instalado a versão mais recente do aplicativo para iOS, Android ou Desktop. Após a atualização, você encontrará a guia “Atualizações” no lugar da antiga guia “Status”. Nessa guia, você poderá explorar os canais recomendados pelo WhatsApp ou pesquisar por canais específicos de seu interesse.

Ao seguir um canal, você receberá as atualizações diretamente no aplicativo, mantendo-se informado sobre os assuntos que mais lhe interessam. Lembre-se de que as informações compartilhadas nos canais são exclusivas para os seguidores, garantindo sua privacidade.

Mark Zuckerberg: Seu Próprio Canal no WhatsApp

Mark Zuckerberg também anunciou a criação de seu próprio canal no WhatsApp. Nesse canal, ele compartilhará insights, atualizações e notícias relacionadas ao futuro da plataforma. Esta é uma oportunidade única para os usuários acompanharem de perto as novidades e os planos do CEO do Meta para o WhatsApp.

Fique Atualizado com o WhatsApp

Os Canais do WhatsApp são uma forma empolgante de se manter informado sobre os assuntos que mais lhe interessam. Aproveite essa nova funcionalidade e siga os canais que são relevantes para você. Com o lançamento global, o WhatsApp está oferecendo uma experiência ainda mais rica e interativa para seus usuários.

Ademais, o lançamento global dos Canais do WhatsApp é uma grande novidade para os usuários da plataforma. Com essa funcionalidade, é possível receber atualizações exclusivas de pessoas e organizações importantes diretamente no aplicativo.

O WhatsApp está comprometido em oferecer uma experiência aprimorada aos usuários, introduzindo novidades como o diretório avançado, reações a atualizações, encaminhamento de mensagens e exclusão de mensagens. Não perca tempo e comece a explorar os Canais do WhatsApp hoje mesmo.

Siga os canais que são relevantes para você e fique sempre atualizado sobre os assuntos que mais lhe interessam. O WhatsApp está evoluindo constantemente e trazendo recursos inovadores para melhorar a comunicação e o compartilhamento de informações entre os usuários.