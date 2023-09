Mark Zuckerberg anunciou um novo recurso que trará bate-papos com tecnologia de IA para o WhatsApp

Na recente Conferência Meta Connect 2023, Mark Zuckerberg revelou como a Meta está trazendo a realidade mista à vida por meio do uso de tecnologias fundamentais para possibilitar a plataforma de computação do futuro.

Especificamente, a Meta está experimentando sistemas de chat com IA para revolucionar a interação do usuário e servir como assistentes inteligentes no WhatsApp e em outras plataformas.

Perguntas Frequentes

Qual o nome do recurso? Chats com IA

Status? Em desenvolvimento

Disponibilidade? O WhatsApp está trabalhando para trazer chats com IA em uma futura atualização do aplicativo.

Eu tenho a mesma versão, mas não tenho esse recurso. Por quê? Esse recurso está em desenvolvimento, portanto, não está disponível para testadores beta, mas você pode conferir uma prévia neste artigo.

Chats com IA

Nos últimos meses, a Meta revelou que estava experimentando chats com IA no WhatsApp e no Messenger, tornando mais fácil para as pessoas obterem ajuda de várias maneiras. Mark Zuckerberg também compartilhou seus planos visionários para o futuro, incluindo o desenvolvimento de assistentes com inteligência artificial, conhecidos como agentes de IA.

Esses agentes estão prontos para mudar a forma como os usuários se comunicam com as plataformas da Meta, e a empresa já está dando passos significativos em direção a essa inovação. Na verdade, um anúncio na Connect 2023 introduziu os chats com IA e sua integração ao WhatsApp, oferecendo uma prévia de como esses agentes vão remodelar as experiências dos usuários.

Como você pode ver nesta captura de tela, um chat no WhatsApp com um agente de IA estará disponível em breve, permitindo que os usuários se comuniquem com um agente de inteligência artificial avançado, proporcionando-lhes uma experiência de chat completamente nova.



O agente de IA no WhatsApp atua como um assistente, ajudando os usuários em suas atividades diárias ao enviar mensagens com IA. Algumas dessas mensagens podem ser imprecisas ou inadequadas. Nesse caso, é recomendável relatar essas mensagens ao WhatsApp para melhorar a qualidade do serviço.

Vale ressaltar que também será possível interagir com os agentes de IA em seus grupos do WhatsApp mencionando-os. Atualmente, os chats com IA não estão acessíveis aos usuários, pois esse recurso ainda está em fase de desenvolvimento. No entanto, Mark Zuckerberg anunciou que eles vão lançar vários agentes de IA interativos, com a possibilidade de lançar agentes adicionais no futuro.

É importante observar que o WhatsApp pode compartilhar mensagens com IA com a Meta para melhorar a qualidade da IA, mas suas outras mensagens pessoais ainda são criptografadas de ponta a ponta. Além disso, os usuários poderão entrar em uma lista de espera para experimentar os chats com IA quando estiverem prontos no futuro.

Mark Zuckerberg vislumbra um futuro em que os assistentes de IA desempenhem um papel fundamental em nossas vidas. Esses agentes inteligentes nos ajudarão a criar conteúdo melhor, oferecer conselhos personalizados e atender clientes em plataformas como o WhatsApp.

Em vez de depender de uma única IA, Zuckerberg acredita no fomento a uma variedade diversificada de assistentes de IA, pois as pessoas têm interesses e necessidades diferentes, e é por isso que a Meta pretende lançar mais de um agente de IA.

Para alcançar esse objetivo, a Meta está confiando em tecnologia de código aberto, o que envolve compartilhar seu trabalho de inteligência artificial com pesquisadores que desejam criar seus próprios algoritmos usando o progresso já alcançado pela Meta. Ao priorizar a tecnologia de código aberto, Zuckerberg acredita que compartilhar seu progresso também tornará as plataformas da Meta melhores.

Conforme a Meta empurra os limites da inteligência artificial e da interação humano-computador, a integração do agente de IA no WhatsApp representa definitivamente um grande passo para a realização da visão de Mark Zuckerberg para um metaverso conectado e inteligente.

Com seu potencial transformador, esse recurso inovador promete remodelar a forma como os usuários interagem, criam e se envolvem com o mundo digital. Embora se espere que os agentes de IA evoluam e melhorem ao longo do tempo, detalhes específicos sobre quando estarão disponíveis em todo o mundo ainda não estão disponíveis.

Ademais, Mark Zuckerberg anunciou um recurso que trará chats com IA para o WhatsApp e será lançado em uma futura atualização do aplicativo. Essa nova funcionalidade revolucionará a forma como os usuários interagem com o WhatsApp, permitindo que eles tenham conversas avançadas com agentes de IA.

Esses agentes estarão disponíveis para ajudar os usuários em suas atividades diárias, fornecendo uma experiência de chat completamente nova. Embora os chats com IA ainda estejam em desenvolvimento, o WhatsApp planeja lançar vários agentes interativos no futuro.

Essa iniciativa faz parte da visão de Mark Zuckerberg para um futuro em que assistentes de IA desempenhem um papel fundamental em nossas vidas. Com a integração de agentes de IA no WhatsApp, a Meta está dando um grande passo em direção a um metaverso conectado e inteligente.