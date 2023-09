MARKETING DIGITAL para INDÚSTRIA AUTOMOTIVA aumenta faturamento em 200%

Uma pesquisa do Weach Group aponta que o Marketing Digital para indústria automotiva aumenta o faturamento das empresas em até 200%. O estudo é deste ano e demonstra como é indispensável as marcas do setor apostarem na estratégia online.

Ainda na pesquisa, foi apontado que as vendas de automóveis aumentaram 24% em julho deste ano se comparado ao mesmo período de 2022. Além disso, o crescimento foi de 19% em comparação a junho.

O aumento tem relação com os incentivos concedidos pelo governo, o que faz com que as empresas tenham uma preocupação com uma possível queda nos próximos meses.

Para evitar esse movimento contrário, um dos grandes protagonistas neste cenário é o Marketing Digital, que faz com que as montadoras tenham resultados impressionantes de conversão. Em especial, com a baixa expectativa do setor.

Marketing Digital para indústria automotiva gera aumento de faturamento

De acordo com Daniel Kaminitz, CEO da Weach Group, a jornada do consumidor de automóveis é 90% digital. Isso porque, quando um cliente entra em uma concessionária ele já está decidido da compra.

Para tomar a decisão, ele utiliza da internet para simular o modelo, cor, acessórios que deseja e ainda pesquisa o preço e os benefícios. Portanto, a ida até a loja é apenas para finalizar a compra.

Segundo a pesquisa, entre 2021 e 2022, o Marketing Digital para indústria automotiva aumentou o faturamento em 200%. Dessa forma, entre janeiro e março de 2022, os números de resultado de uma campanha para uma montadora chegaram a mais de 14 mil leads gerados.

De todos os leads, 4% se tornaram emplacamentos de carros. Ou seja, mais de 450 veículos vendidos por meio de uma campanha nas mídias sociais. Assim, representa um ROAS, Retorno sobre Investimento em Anúncio, de 26, portanto, a cada R$ 1 gasto em mídia, R$ 26 retornam para a empresa.



Você também pode gostar:

Bons números de conversão em vendas

Outro dado de agosto aponta bons números de conversão em vendas. Isso porque, a empresa alcançou 5% de conversão de leads em clientes. Aliás, um dos segredos para a performance tão alta é a perenidade das campanhas, afinal, elas praticamente nunca saem do ar.

De modo geral, é apresentado ao público anúncios de veículos desejáveis e promoções atrativas de forma segmentada e em diversas plataformas online. Assim, além de criar uma experiência que envolve, faz com que as montadoras e concessionárias entendam as preferências e necessidades do público.

As campanhas de Marketing Digital para indústria automotiva com resultados de ROAS de 2 a 3 dígitos são pensadas com fluidez e tem um storytelling criativo e assertivo. Então, usam da inteligência para garantir novas vendas.

Importância do Marketing Digital para indústria automotiva

O Marketing Digital se tornou uma ferramenta poderosa para as empresas conquistarem novos clientes, fidelizar o público e aumentar o faturamento. Afinal, elas têm como objetivo divulgar os produtos e ofertas.

Não há segredos ou técnicas misteriosas, esse tipo de Marketing serve para levar conteúdo de valor ao seu público, mostrando o que sua empresa oferece de melhor e a diferença que seus produto ou serviço proporciona.

Por ser digital, é uma estratégia que alcança o público de todas as regiões. Então, a barreira geográfica é rompida. Além disso, permite que as campanhas e anúncios sejam veiculados sem um prazo de validade.

Como fazer marketing digital para este setor?

O Marketing Digital para indústria automotiva não varia muito do que é aplicado nos demais setores, mas a diferença está no público e na oferta. Isso porque, é um produto de valor mais alto, portanto, é necessário mais investimento.

Há diversos carros, seja em modelos ou marcas, então, é preciso que as estratégias sejam adaptadas. Por exemplo, para um veículo mais popular, a empresa pode apostar em mídias de grande alcance e trazer personalidades aclamadas nesse meio.

Além disso, pode usar de programas televisivos para atrair o público para suas redes. Um exemplo dessa ação é o Big Brother Brasil, que sempre tem como patrocinador uma empresa da indústria.

Outro bom exemplo são as campanhas de grande impacto, por exemplo, a propaganda da Kombi com a Elis Regina e Maria Rita. Foi um sucesso em todo o público e usou da emoção para conquistar os novos clientes.

Por fim, para fazer o Marketing Digital para indústria automotiva é necessário investir em histórias que encantam e que transmitam as mensagens de liberdade e poder ao público.