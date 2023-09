MASTERCARD presenteia clientes com CERVEJA e VINHO; Descubra como ganhar

Mastercard, um dos líderes globais em soluções de pagamento, oferece a seus clientes uma variedade de benefícios através do programa Mastercard Surpreenda. Este programa permite aos clientes aproveitar ofertas especiais e descontos em uma variedade de produtos e serviços. Neste artigo, vamos detalhar tudo sobre o programa e como você pode aproveitá-lo para o máximo de benefícios. Descubra como você pode aproveitar esse programa: Surpreenda-se com VINHO e CERVEJA de cortesia; saiba como obter

A oferta do Mastercard é simples e direta. Ao usar seu cartão Mastercard para fazer compras em supermercados selecionados, restaurantes e lojas de vinhos, você pode ganhar cerveja e vinho. Agora, usando o cartão Mastercard, os clientes podem ganhar vinhos e cervejas gratuitamente. Quer saber como? Continue lendo!

Sobre a Mastercard

A Mastercard é uma empresa tecnológica global de pagamentos que conecta consumidores, instituições financeiras, comerciantes, governos e empresas em mais de 210 países e territórios. Os produtos e soluções da Mastercard tornam as atividades comerciais – tais como compras, viagens, administrar um negócio e gerir finanças – mais fáceis, seguras e eficientes para todos.

O programa de fidelidade da Mastercard, denominado “Surpreenda”, é a chave para ganhar essas bebidas gratuitas. Com esse programa, os usuários acumulam pontos com suas compras, que posteriormente podem ser trocados por descontos especiais e produtos exclusivos no site da Mastercard.

O Que é o Programa Mastercard Surpreenda?

O Mastercard Surpreenda é um programa de benefícios que oferece vantagens exclusivas para os portadores de cartões Mastercard. A cada compra realizada com o cartão, independente do valor, o cliente acumula pontos que podem ser trocados por ofertas especiais em estabelecimentos parceiros.

Principais Benefícios do Programa

O Mastercard Surpreenda oferece três modalidades principais de troca de pontos:



Você também pode gostar:

Compre um e leve dois: Nesta modalidade, ao comprar um item, você pode trocar seus pontos e levar um segundo item gratuitamente. Pontos por descontos: Aqui, você pode trocar seus pontos por descontos em parceiros selecionados. Pontos por produtos: Nesta opção, você pode trocar seus pontos diretamente por produtos selecionados.

Parcerias Mastercard: Boxer Beers e Winebrands

Para a sua nova campanha, a empresa firmou parceria com a Boxer Beers e Winebrands, lojas especializadas em cervejas e vinhos, respectivamente. Com a proposta “Compre 1, leve 2”, os clientes que comprarem produtos dessas lojas ganham um item de brinde.

Como participar da promoção?

Para desfrutar dessa oferta exclusiva da Mastercard, os clientes precisam estar cadastrados no programa Surpreenda. Após o cadastro, os clientes podem acessar a página da parceira para resgatar o voucher de desconto. Ambas as lojas permitem que o cupom seja resgatado por apenas 10 pontos.

Uma vez que o voucher é resgatado, o cliente pode ir para o e-commerce e escolher os produtos que deseja. Na hora do pagamento, basta adicionar o cupom para que um item igual seja adicionado, gratuitamente, ao carrinho. O pagamento deve ser feito com um cartão de crédito ou débito da Mastercard.

Prazo da Promoção

Para os clientes da empresa que desejam aproveitar a oferta de uma garrafa de vinho extra, o prazo final é 22 de novembro deste ano. No entanto, se preferir uma cerveja, o cliente tem até o último dia de 2023 (31 de dezembro) para fazer a compra. Em ambos os casos, a entrega do item depende do estoque da loja para aquele produto.

Vale a Pena o Programa Mastercard Surpreenda?

O valor do programa Mastercard Surpreenda depende do uso individual. É importante sempre pesquisar os preços individuais antes de fazer qualquer troca de pontos para garantir que você está obtendo o melhor valor.

Em resumo, o programa Mastercard Surpreenda oferece uma variedade de benefícios que podem ajudar a economizar dinheiro em compras do dia a dia. Então, se você é um portador de cartão Mastercard, aproveite ao máximo esses benefícios!

Por fim, a empresa está proporcionando uma oportunidade única para seus clientes desfrutarem de vinhos e cervejas sem custo adicional. Ao participar do programa de fidelidade Surpreenda e cumprir os requisitos da campanha, os clientes da Mastercard podem se deliciar com essas bebidas de cortesia.

Então, se você tem um cartão Mastercard e ainda não se inscreveu no programa Surpreenda, o que está esperando? Aproveite essa oferta incrível hoje mesmo!