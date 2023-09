Mateusz Gamrot explica porque quer Charles Oliveira como próximo após derrota inevitável para Islam Makhachev

Mateusz Gamrot não errou ao chamar Charles Oliveira como próximo adversário após vitória sobre Rafael Fiziev na luta principal do UFC Vegas 79.

Momentos depois de levantar a mão em vitória após lesão sofrida por Fiziev no segundo round, o ex-campeão das duas divisões do KSW voltou sua atenção para Oliveira, apesar do brasileiro já ter cartão amarelo para a luta pelo título no UFC 294. Oliveira desafia o atual campeão peso leve do UFC, Islam Makhachev, em uma revanche depois de sofrer uma derrota para ele há quase exatamente um ano.

Acontece que Gamrot foi calculado com sua convocação, pois espera que Oliveira esteja disponível para enfrentá-lo em breve – depois de perder inevitavelmente para Makhachev novamente em outubro.

“Eu sei [Charles Oliveira] tem uma luta no mês que vem com o campeão”, explicou Gamrot na coletiva de imprensa pós-luta do UFC Vegas 79. “Minha previsão – o resultado será o mesmo da última vez, que o Islã defenda seu cinturão.

“Posso esperar o Charles Oliveira até o ano que vem, talvez março, talvez maio, estaremos prontos para ele e quero lutar com ele.”

Resta saber se Gamrot estará certo ou errado, mas ele está firme em seu próximo pedido por Oliveira.

Grande parte do motivo pelo qual Gamrot deseja essa luta se resume ao desejo de testar suas habilidades de luta contra Oliveira, que detém o recorde de mais vitórias por finalização na história do UFC, com 16 em sua carreira.

“Gostaria de me testar contra o Charles Oliveira porque ele é o cara mais perigoso no terreno”, disse Gamrot. “Meus adversários anteriores, sempre [they would] levante-se, levante-se, e o chão estará quente para todos. Mas no próximo, gostaria de me desafiar no terreno.

“Quero mostrar minhas habilidades muito boas no jiu-jitsu. Quero mostrar o quão bom sou no chão. Acho que esse cara será o primeiro na minha carreira que vai querer lutar comigo no chão.”

Gamrot obviamente terá que esperar para ver como vão as coisas no UFC 294 antes de ter certeza se Oliveira estará disponível para ele.

Quanto à retomada com Fiziev, considerando a forma como terminou a luta de sábado, Gamrot não é contra a ideia se é isso que o UFC quer.

Fiziev foi levado a um hospital local em Las Vegas assim que o evento principal terminou, então a extensão da lesão que sofreu ainda é desconhecida. Assim que Fiziev estiver curado, Gamrot não terá problemas em aceitar aquela luta novamente se o UFC oferecer, mas por enquanto ele quer voltar sua atenção para novas competições.

“Veremos”, disse Gamrot sobre uma possível revanche. “O Rafael é um cara legal, gosto dele claro. Temos um bom relacionamento. Desejo-lhe uma rápida recuperação. Espero que a lesão dele não seja tão grande. Veremos. Mas esta não é minha decisão. Essa decisão cabe ao chefe do UFC.

“Meu objetivo é ouro. Eu quero subir até o topo. Eu quero vencer todos os caras. Quero adversários acima de mim no ranking e veremos o que o futuro me mostra. Se o UFC me dissesse que uma revanche [will happen], direi que sim. Mas talvez não agora. Na próxima luta quero um cara do top 10, quero uma atuação muito boa e quero finalizar um cara no octógono.”