Mateusz Gamrot vence após Rafael Fiziev sofrer grave lesão na perna no UFC Vegas 79

Mateusz Gamrot deixará o UFC Vegas 79 com uma vitória, mas não do jeito que queria, depois que Rafael Fiziev sofreu uma grave lesão na perna no segundo round.

O que começou como uma intensa batalha entre dois pesos leves de elite terminou quando Fiziev desferiu um chute violento com a perna direita que Gamrot bloqueou. Antes que pudesse colocar o pé novamente no chão, Fiziev estremeceu de dor ao cair na tela. Gamrot o seguiu até lá para desferir alguns socos e o árbitro Herb Dean correu para interromper a luta.

Os replays mostraram a perna esquerda de Fiziev se deslocando ou estalando quando ele plantou para lançar o chute, o que levou à lesão que levou sua noite a um final decepcionante. A paralisação oficial aconteceu às 2h03 do segundo turno.

“É claro que não era isso que eu gostaria”, disse Gamrot depois. “Para ser sincero, quando me preparei para essa luta, meu objetivo era que minha defesa fosse mais forte que o chute dele. Preparei uma defesa muito boa na minha academia.

“Desejo uma rápida recuperação para o Rafael. Uma vitória é uma vitória. Eu ganho esta noite. Estou ansioso pelo próximo.”

Antes da lesão, Gamrot e Fiziev deram show. Cada um deles teve seus momentos no round inicial, trocando golpes em pé e também embaralhando nas trocas de luta. Um ritmo acelerado foi estabelecido imediatamente, com Fiziev disparando socos e chutes rápidos e poderosos de fora, embora Gamrot tenha conseguido acertá-lo com alguns socos fortes nos pés.

Foi só no segundo round que Gamrot finalmente conseguiu uma queda profunda, embora Fiziev tenha se libertado rapidamente e se levantado. Foi então que Fiziev se preparou para o chute que encerrou sua noite.

Assim que sua perna caiu, Fiziev caiu no chão com dores óbvias. O médico examinou sua perna antes de Fiziev ser ajudado a sair do octógono por seus treinadores, mancando nos bastidores para assistência médica adicional.

Foi um final infeliz para um confronto tão aguardado no peso leve, mas Gamrot segue em frente com a vitória – e está de olho no topo da categoria.

“Não é isso que eu quero vencer esta luta”, disse Gamrot. “Estou ansioso para lutar no próximo ano. Minha luta dos sonhos, claro, é o campeão Islam Makhachev, mas não é de agora. Mas na próxima luta gostaria de desafiar o lutador mais perigoso do chão, o Charles Oliveira. Eu gostaria de lutar contra esse cara.”