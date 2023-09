Matt Brown acredita que Israel Adesanya ‘merece uma revanche imediata’ com Sean Strickland, mas oferece conselhos de antemão

Israel Adesanya pode não ter finalizado sua luta contra Sean Strickland, mas foi completamente derrotado em cinco rounds e perdeu o título dos médios no UFC 293.

Apesar do desempenho medíocre de Adesanya, o presidente do UFC, Dana White, não perdeu tempo em declarar que o ex-campeão deveria receber uma revanche imediata, principalmente depois de parecer “monótono e lento” na luta. Embora Daniel Cormier, membro do Hall da Fama do UFC, discorde da decisão de White, Matt Brown na verdade apoia seu chefe – mas o apoio de Brown não tem nada a ver com o desempenho frustrante de Adesanya.

“Acho que ele precisa de uma folga primeiro”, explicou Brown no último episódio de O lutador contra o escritor. “Ele deve ter sido um dos campeões mais ativos da história do UFC. Ele passou pelo moedor, tomando cada [contender]. Mas a razão pela qual eu acho que ele não deveria ter que lutar contra outra pessoa não é por causa de seu desempenho contra Strickland, mas por causa de todos os elogios que recebeu antes. Todas as lutas que ele fez antes.

“Ele tem uma agenda extremamente ocupada para ser campeão. Ele dominou completamente quase todo mundo, exceto [Alex] Pereira e agora Strickland. Ele teve lutas incríveis. Acho que ele conquistou o direito de não ter que trabalhar para voltar ao título. Acho que ele conquistou o direito de conseguir uma revanche basicamente sempre que perder um título pelo resto da vida.”

É difícil negar as credenciais de Adesanya como campeão. Ele está 8-3 nas lutas pelo título do UFC, com uma dessas derrotas ocorrendo no meio-pesado. A outra derrota antes da luta de Strickland foi contra Alex Pereira, que Adesanya vingou para recuperar o título em abril.

Desta vez, Adesanya não foi pego por um nocaute tardio semelhante à luta contra Pereira. Em vez disso, Strickland obteve uma decisão bastante desequilibrada.

Ainda assim, Brown argumenta que Adesanya conquistou boa vontade mais do que suficiente para basicamente conseguir tudo o que exige em seguida, mas não antes de tirar um descanso tão necessário.

“Acho que ele precisa tirar uma folga”, disse Brown sobre Adesanya. “Se Strickland aceita alguém nesse meio tempo, presumindo que Izzy siga meu conselho – e quem sou eu para contar a ele – mas supondo que ele tire uma folga e Strickland queira alguém nesse meio tempo, acho que isso é totalmente justo.

“Mas acho que com base no histórico de Izzy e no que ele fez, durante toda a sua carreira, ele deve ser capaz de lutar pelo título sempre que quiser.”

Adesanya foi um dos campeões mais ativos do elenco do UFC, competindo em quatro lutas pelo título nos últimos 14 meses.

É um calendário difícil para qualquer um, muito menos para Adesanya enfrentando o desafio no peso médio, que incluiu uma derrota por nocaute para Pereira e o mesmo resultado para o brasileiro menos de cinco meses depois.

Brown entende a dificuldade que surge em manter uma agenda incrivelmente ocupada, mas diz que é muito mais difícil quando se faz isso como um campeão como Adesanya fez ao longo de sua carreira no UFC. É por isso que Brown espera que Adesanya aperte o botão de pausa por enquanto, mas então ele deverá ser capaz de voltar à luta pelo título após seu retorno.

“Espero que Izzy não precise disso imediatamente”, disse Brown. “O estresse de ser campeão não é absolutamente nada que possamos compreender.

“Eu nunca fui campeão, mas fui um dos principais candidatos, e o estresse de apenas estar certo nem se compara a ser um campeão, mas entre as responsabilidades da mídia e as pessoas ao seu redor, sua agenda, você está lutando contra o melhor cara do mundo todas as vezes e isso é o suficiente por si só, sem nem mesmo se importar com a merda externa com a qual você tem que lidar.

Claro, Strickland merece todo o crédito por seu desempenho na vitória sobre Adesanya, e é por isso que Brown pede ao agora ex-campeão do UFC que descanse e reinicie antes de voltar correndo para a revanche pelo título.

“Eu digo para Izzy fazer uma pausa, descansar, ficar mentalmente saudável, ficar com fome de novo”, disse Brown.

“Porque mais uma vez estou dando crédito ao Strickland porque acho que ele tirou tudo do Izzy naquela luta, mas se fosse simplesmente o Izzy não sendo ele mesmo, o que também é possível, a primeira coisa que vamos olhar é é que ele teve uma agenda muito difícil. Ele estava exausto e disse, ‘Eu realmente não estou com vontade de lutar esta noite.’ Parecia que ele estava lutando lá.”

Ouça novos episódios de The Fighter vs. The Writer todas as terças-feiras com versões apenas de áudio do podcast disponíveis em Podcasts da Apple, Podcasts do Google, Spotify, iHeartRadio e Costurador