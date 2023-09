Matt Brown dá crédito ao ‘motivo de chacota’ Dillon Danis por fazê-lo se interessar pela luta de Logan Paul

Dillon Danis passou muito mais tempo vasculhando as redes sociais nos últimos anos do que lutando, mas parece que a experiência está finalmente valendo a pena.

Desde que marcou uma luta de boxe contra Logan Paul para outubro, o veterano do Bellator passou semanas lançando uma enxurrada de postagens dirigidas à noiva, modelo e influenciadora social de seu oponente, Nina Agdal. As postagens, que variavam de fotos a vídeos e memes, ficaram tão fora de controle que Agdal entrou com uma ação contra Danis junto com uma ordem de restrição.

O processo alega que Agdal sofreu humilhação, sofrimento emocional e danos à reputação devido ao constante bombardeio de postagens de Danis. Agdal também alega que Danis violou leis federais e estaduais ao acessar um vídeo privado de sua conta no Snapchat.

Danis eventualmente terá que responder a essas reivindicações no tribunal – ele finalmente recebeu a papelada para o processo e não compareceu à audiência na semana passada – mas o peso meio-médio do UFC Matt Brown dá crédito a Danis por fazê-lo se interessar, depois de anteriormente não ter vontade de assistir isso lutar.

“Dillon está lançando bombas”, disse Brown em O lutador contra o escritor. “Eu não esperaria mais nada disso. Se ela não lançasse aqueles vídeos de merda e essas merdas, ele não teria nenhum material. Mas quando você se expõe, é isso que você consegue.

“Você tem que amá-lo por tudo isso. Este foi o melhor troll da internet, conversa fiada, campanha publicitária da mídia, merda pré-luta que eu já vi. Esse cara fez todos os esforços.”

Nos mais de quatro anos desde sua última luta, Danis basicamente fez profissão de trollagem nas redes sociais, ao mesmo tempo que fazia promessas sobre seu eventual retorno aos esportes de combate.

Ele então se tornou o alvo ainda maior da piada depois de marcar uma luta de boxe contra KSI no início de 2023, apenas para desistir da luta várias semanas depois. Danis enfrentou muitas das mesmas críticas iniciais depois de se inscrever para enfrentar Paul em outubro, no entanto, ele pode ter virado o jogo aos olhos do público com sua campanha voltada tanto para seu oponente quanto para sua noiva.

“Funcionou, porque há um ano não dávamos a mínima para Dillon Danis”, disse Brown. “Estávamos fartos de ouvir o nome dele e nunca teríamos mencionado isso neste podcast, mas aqui estamos falando sobre isso agora, porque esse cara f ******** fez todos os esforços e agora todo mundo está falando sobre isso.

“Acho que olhei para os seguidores dele no Twitter. Ele tem perto de um milhão de seguidores agora. Ele não fez nada além de ser motivo de chacota no mundo do jiu-jitsu e dos esportes de combate e agora, de repente, ele tem um milhão de seguidores.”

Apesar de toda a atenção que Danis atraiu para si mesmo, ele ainda precisa colocar os pés no ringue e enfrentar Paul na luta de boxe no dia 14 de outubro.

É aí que Brown acredita que as palavras de Danis podem finalmente voltar para incomodá-lo, mas, novamente, talvez sua estratégia valha a pena se Paul ficar excessivamente emocionado na luta.

“Essa é a grande vantagem da luta”, disse Brown. “Você pode falar toda essa merda. Você pode ter carros melhores, ter mais dinheiro, ser mais popular – não importa. Quando entramos lá e lutamos, é isso que importa. Quem vai vencer a porra da luta. Logan Paul provavelmente vai gritar com ele e, no final das contas, será ele quem ficará de pé quando Dillon estiver em sua bunda.

“Eu acho que Dillon pode dar a ele uma luta melhor do que a maioria das pessoas pensa, mas no final das contas Logan provavelmente vai acabar com ele. Essa é a parte mais bonita do mundo. Esse cara fala toda essa merda e agora você tem a chance de dar uma surra por isso.

Ganhando ou perdendo, as travessuras de Danis certamente atraíram interesse na luta, e se ele está recebendo uma parte das vendas do pay-per-view, pode ter ganhado alguns zeros extras em seu salário.

“Não quero assistir, mas vou assistir”, disse Brown. “Não quero falar sobre isso, mas estamos sentados aqui conversando sobre isso. É divertido. Dillon tornou isso divertido.

