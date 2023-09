Matt Brown: Logan Paul ‘rezando para que Dillon Danis apareça… ele não quer foder com Mike Perry’

Logan Paul é o favorito para vencer Dillon Danis no boxe em outubro, mas essas chances mudam se seu oponente alternativo acabar lutando.

Se Danis não puder competir ou desistir do card por qualquer motivo, o veterano do UFC e atual estrela do BKFC Mike Perry enfrentará Paul no card de 14 de outubro, encabeçado por KSI x Tommy Fury. Embora ele não tenha muita experiência no boxe, Perry conquistou uma vitória recente sobre o veterano de 30 lutas Michael Seals em uma luta de regras mistas no Triad Combat.

Mais importante ainda, Perry teve muitas lutas em que simplesmente avançou e demoliu sua oposição com um nocaute brutal. É por isso que o peso meio-médio do UFC Matt Brown acredita que Paul deveria esperar que Danis aparecesse, porque suas chances de vitória diminuiriam muito se Perry o fizesse.

“Ele não quer brincar com Mike Perry”, disse Brown no último episódio de O lutador contra o escritor. “Mike Perry também não é um grande boxeador, mas ele não dá a mínima.

“Ele se aproxima e joga bombas. Acabei de assisti-lo versus [Michael ‘Venom’ Page] com os nós dos dedos outro dia, e era como se ele não tivesse técnica alguma. Ele apenas anda para frente e arremessa, e não parece nada bem fazendo isso, mas dá conta do recado. Ele está rezando para que Dillon Danis apareça.”

A preocupação com a chegada de Danis à luta decorre de uma ausência de quatro anos dos esportes de combate. Ele também desistiu de uma luta de boxe agendada contra KSI em janeiro.

Danis recebeu muitas críticas por não aparecer, o que fez com que Perry fosse garantido como reserva.

Brown não descarta totalmente as chances de Danis vencer Paul se eles se enfrentarem. Embora não esteja familiarizado com a habilidade de Paul como boxeador, Brown sabe que, na pior das hipóteses, Danis é um atleta talentoso com experiência no jiu-jitsu brasileiro, além de suas duas lutas de MMA no Bellator.

Apenas com base nessa métrica, Brown espera que Danis teste Paul em pé, embora não possa oferecer uma previsão sobre quem poderá vencer.

“Vou te dizer uma coisa, se Dillon conseguir chegar à luta – não temos ideia se ele realmente vai. [fight] – mas se o fizer, não devemos desconsiderar Dillon”, disse Brown. “Ele é um atleta muito, muito bom. Ele já faz trocação há algum tempo.

“Ele é seu pior inimigo. Ele desiste dessas brigas, fala todas essas merdas estúpidas, diz algumas das coisas mais estúpidas que já ouvi na minha vida e simplesmente começa brigas com pessoas completamente erradas. Como os fodidos Gordon Ryan e Garry Tonon. Por que você começaria uma rivalidade com esses caras? Eles prosperam com essa merda.

“Mas ele é um maldito atleta. Direi que provavelmente apenas em um campo de atletismo, ele deve ser comparável a Logan Paul como atleta, eu acho.”

Se há uma área em que Brown credita a superioridade de Danis sobre Paul, é sua conversa fiada antes da luta.

Desde que a luta foi anunciada, Danis partiu para a jugular, mirando golpes pessoais no nativo de Ohio, de 28 anos, e em sua noiva, Nina Agdal.

“É uma conversa de alto nível de Dillon Danis”, disse Brown. “Eu posso te dizer isso. Eu naveguei por alguns de seus feeds de mídia social outro dia e fiquei como um merda.

“Se você olhar os comentários, Dillon Danis passou de maior chacota da história do MMA a apenas uma lenda. Todo mundo pensa que esse cara é um assassino.”

