Matt Brown lutando para ficar animado com a luta principal do UFC 293: ‘As chances são de -600’

É altamente duvidoso que o UFC 293 seja considerado um dos maiores cartões pay-per-view em 2023.

Apesar do retorno à Austrália, que tem servido continuamente como ponto de destaque para a promoção, o próximo card de sábado carece de muito poder de estrela além do evento principal, onde o campeão peso médio do UFC Israel Adesanya defende seu título contra Sean Strickland. Mesmo essa luta não sai exatamente da página depois que Adesanya deveria enfrentar o rival Dricus Du Plessis, mas o sul-africano sofreu uma lesão que o impediu de competir em setembro.

Entrou Strickland, que ostenta apenas um recorde de 2-2 em suas últimas quatro lutas, com sua última vitória contra um adversário, Abus Magomedov, que tem apenas duas lutas no total em todo o seu currículo no UFC. Como resultado, Adesanya é um favorito esmagador de 6 para 1 para vencer, de acordo com o Draft Kings, o que tira um pouco da expectativa que normalmente cerca um evento principal desta magnitude.

“Eu não vejo uma tonelada [of hype]”, disse o peso meio-médio do UFC Matt Brown sobre a luta no último episódio de The Fighter vs. “Ele é um favorito de -600, olhei as probabilidades hoje. Não acho que haja muito hype por trás disso. Não acho que alguém estivesse realmente implorando para ver Strickland para lutar contra Adesanya.”

Como as surpresas acontecem com tanta frequência no MMA, Brown não pode desconsiderar Strickland completamente, mesmo que não pareça que suas chances de vencer Adesanya sejam grandes.

Brown acredita que o melhor caminho para a vitória de Strickland realmente se resume a variar seus ataques para manter o atual campeão dos médios do UFC em dúvida. Se ele não conseguir fazer isso, Brown não vê Strickland tendo muito sucesso, especialmente durante uma luta de cinco rounds com um veterano experiente como Adesanya.

“Reconheço que estou alcançando”, disse Brown. “Estou tentando encontrar uma maneira de tornar essa luta interessante. Quando você fala sobre a revanche de Adesanya [Alex] Pereira, parte do que sentimos um pouco no ar foi que Adesanya é um lutador inteligente e cerebral. Ele é um ninja. Ele pode ajustar sua merda. Ele pode descobrir as coisas e encontrar maneiras de fazer as coisas. Ele planeja o jogo, ele traça estratégias, ele faz todas essas coisas. Sean Strickland não tem ou não tem.

“Talvez o que eu esteja buscando aqui seja [Sean Strickland] estratégias um pouco diferentes. Sabemos que ele tem um bom jogo de chão. Talvez ele tenha algo que não vimos antes. Todos esperamos o mesmo Sean Strickland que vimos em 10 ou 15 lutas. Estou dizendo que acho que ele tem a habilidade – se ele tem inteligência, eu não sei – mas acho que ele tem a habilidade de talvez tirar alguns truques novos da manga. Reconheço que estou alcançando.”

Strickland compartilha dois oponentes em comum com Adesanya – Alex Pereira e Jared Cannonier – e o sempre franco candidato aos médios perdeu para ambos. Esses contratempos não definem como Strickland poderá surpreender Adesanya, embora Brown admita que isso parece improvável.

É por isso que o lutador com o segundo maior número de nocautes na história do UFC simplesmente não espera que a luta principal do UFC 293 coloque fogo no mundo fora de Adesanya, potencialmente conseguindo uma finalização espetacular.

“Talvez eu esteja tentando chegar apenas para torná-lo interessante”, disse Brown. “Esse maldito esporte é ridículo. Adesanya provou que é um cachorro maldito. As probabilidades têm sorte de ser de -600. Eu provavelmente colocaria mais perto de -800 a -1000. Ele provavelmente passará por Strickland. Provavelmente não será muito emocionante.”

Brown admite que errou no passado e talvez Strickland chocará o mundo. Mas ele simplesmente não espera que isso aconteça, o que diminui muito o interesse potencial na luta.

“Estou me alongando. Eu sei disso”, disse Brown. “Estou tentando encontrar uma forma de me interessar por essa luta porque concordo com você. No papel, em toda a teoria e em todos os cenários hipotéticos que vejo, Izzy está fazendo uma noite bem fácil com isso, recebendo um grande pagamento, dando uma grande festa em Sydney, Austrália e indo para casa talvez com alguns nós dos dedos quebrados, é a pior lesão. ele tem que lidar.”

