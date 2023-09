Matthew McConaughey obtém ordem de restrição contra suposto perseguidor

De acordo com os documentos, obtidos pelo TMZ, Matthew afirma que foi submetido a assédio por parte da mulher desde abril de 2022 – dizendo que ela lhe enviou “cartas, e-mails e ações judiciais frívolas desequilibradas destinadas a me atrair ao tribunal para entrar em contato comigo”.

Ele afirma que ela acha que está em um relacionamento com Matthew e é coautora de seus livros com ele… acrescentando que ele nunca a contatou e disse a seus seguranças para tratá-la gentilmente ao falar com ela, mas queria que eles deixassem claro que ele não o faz. Quer conversar.