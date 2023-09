Mauricio Umansky diz que Kyle Richards e Morgan Wade não fizeram sexo, não tiveram relacionamento

Reproduzir conteúdo de vídeo



Maurício Umansky diz que é positivo… Kyle Richards não o traiu e ela e Morgan Wade não estão fazendo sexo. Na verdade, ele diz que o relacionamento deles é só amizade e negócios, e é isso.

Colocamos Mauricio a caminho do ensaio de “Dancing with the Stars” na sexta-feira e nosso fotógrafo perguntou a ele sobre o suposto relacionamento entre Kyle e Morgan.

Como você sabe, Kyle e Morgan têm sido saindo uma tonelada durante a separação de Kyle e Mauricio… com as mulheres filmando muitas coisas juntas, como documentáriossegmentos de reality shows e vídeos musicais.

Mas Mauricio diz que é aí que termina o relacionamento de Kyle e Morgan.



Parece que Mauricio saberia, porque ele ainda está se comunicando com Kyle durante o tempo que passaram separados. Ele diz que ela mandou uma mensagem para ele na sexta-feira para que ele pudesse esclarecer alguns comentários recentes que fez sobre o cronograma do relacionamento deles.

Mauricio levantou as sobrancelhas esta semana em sua aparição no podcast ‘Red Mic’ da Agência quando disse: “Estávamos lidando com nossas próprias coisas, mais ou menos silenciosamente e internamente, apenas nossos próprios problemas, quero dizer, certamente, estamos não estamos separados. Não estamos divorciados neste momento. Não somos nada disso. “

Kyle e Maurício foram separados há meses… mas ele diz que a resposta foi uma pergunta sobre se ele e Kyle plantaram a história inicial de sua separação em julho para aumentar a audiência da TV, o que ele nega.

Mauricio nos conta que a People, que foi a primeira a relatar sua separação, na verdade entendeu a história errada, pelo menos tecnicamente… insistindo que NÃO estava separado de Kyle no momento em que a história foi divulgada. Claro, eles se separaram logo depois.



14/09/23 TMZ. com

Mauricio está super chateado com quem foi a fonte da história da People … ele diz que tentou fazer com que o meio de comunicação lhe desse um nome, contando que se descobrir que a fonte é alguém que trabalha para ele, eles serão demitidos. .. e se for um membro de seu círculo íntimo, a pessoa está sendo expulsa.

Obviamente, há muito drama em torno de Mauricio e Kyle agora… e tem sido um ano difícil para os dois, o que ele diz ser um fator para a separação deles… mas ele diz que ‘DWTS’ tem sido uma ótima saída para Aliviar estresse.



26/09/23 abc

Kyle parece concordar… aparecer para apoiar Mauricio em sua grande estreia no ‘DWTS’.