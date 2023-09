Mauricio Umansky é legal com rumores de GF Morgan Wade de Kyle Richards

TMZ. com

Maurício Umansky diz que não tem problemas com Morgan Wade e apesar dos rumores persistentes, o astro country está namorando sua ex-esposa Kyle Richards … ele nos diz que ama Morgan.

Tivemos Mauricio saindo de seu ensaio “Dancing With the Stars” quinta-feira em Los Angeles, e nosso fotógrafo perguntou se ele tem um bom relacionamento com Morgan.