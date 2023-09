Max Verstappen vence o GP do Japão e a Red Bull garante títulos consecutivos de construtores

Rlíder da série ausente Max Verstappen voltou à forma dominante no domingo, vencendo o Grande Prêmio do Japão e dando um passo mais perto de garantir seu terceiro consecutivo Campeonato de pilotos de Fórmula 1.

O piloto da Red Bull, que perdeu o pódio há uma semana em Cingapura, largou da pole e segurou a 13ª vitória da temporada.

Piloto da McLaren Lando Norris ficou em segundo, 19,4 segundos atrás de Verstappen, enquanto seu companheiro de equipe, o novato australiano Oscar Piastri foi o terceiro em seu primeiro pódio na F1.

Com a vitória de Verstappen, Red Bull garantiu o título de construtores deste anoo sexto no geral e o segundo consecutivo.

Verstappen aumentou sua vantagem sobre o companheiro de equipe da Red Bull Sergio Perez com 177 pontos. Ele pode conquistar seu terceiro título consecutivo no Grande Prêmio do Catar, de 6 a 9 de outubro.

Foi um dia desastroso para Pérezque recebeu uma penalidade por bater no piloto da Haas, Kevin Magnussen, e abandonou a corrida após cumprir a penalidade.

Verstappen viu seu recorde Sequência de 10 vitórias consecutivas terminou em Marina Bay, em Singapura, e veio para o Japão determinado a voltar ao topo pódio. Antes da corrida de domingo, ele liderou todas as sessões no rápido circuito de Suzuka, onde encerrou o campeonato do ano passado numa corrida encurtada pela chuva.

As condições no domingo foram ideais e Verstappen aproveitou ao máximo.

A corrida teve um início emocionante com Verstappen, Pratos e Norris rodando roda a roda, mas o piloto da Red Bull manteve a liderança nas duas primeiras curvas.

O safety car saiu na primeira volta quando o piloto da Alfa Romeo Valtteri Bottas fez contato com outro carro resultando em destroços na pista. Verstappen conseguiu retomar rapidamente a liderança após seu primeiro pit stop e nunca foi seriamente desafiado.

Piloto da Ferrari Carlos Leclerc foi o quarto seguido por Lewis Hamilton, da Mercedes.