Mayfield fica chateado: o novo QB de Tampa Bay brilha na vitória sobre os Vikings

NMuitos especialistas deram a Bucaneiros de Tampa Bay uma chance de lutar contra o Minnesota Vikings para começar 2023 NFL temporada. Isso foi Baía de Tampaprimeiro jogo desde a aposentadoria do lendário quarterback Tom Brady – e um confronto em Minnesota contra o atual Jogador Ofensivo do AnoJustin Jefferson soletrava problemas no papel.

Mas o futebol não se joga no papel. Na grelha, o Bucaneiros tirou a chateação em Estádio do Banco dos EUA20-17, atrás de algum quarterback corajoso de ninguém menos que Bradysubstituto – o tão difamado Baker Mayfield.

Mayfield avança

Mayfieldque assinou contrato de um ano com o Bucaneiros em março, disse durante o verão que não pretendia ser um novo Brady – amplamente considerado o maior zagueiro de todos os tempos e o homem que em 2020 liderou Baía de Tampa apenas para seu segundo campeonato na história da franquia.

Mas Mayfield fez lançamentos importantes em momentos importantes em Minneapolis no domingo, como seu lançamento para touchdown de 28 jardas para Mike Evans no final do primeiro tempo – lance que empatou o jogo em 10 no intervalo.

As 21 finalizações de Mayfield foram mais do que ele conseguiu em todas as suas partidas, exceto três em 2022, que ele dividiu entre o Carolina Panteras e a Rams de Los Angeles. Um lance importante no final do quarto período para Chris Godwin praticamente selou a vitória para o Bucs – apesar de terem sido superados por 369-242 à tarde.

Uma vitória que aumenta a confiança

Falando à mídia após o jogo, Mayfield foi lembrado que as expectativas para 2023 Bucaneiros estavam baixos no início da semana 1 e podem permanecer assim. Mas o ex-número 1 do draft geral disse que a vitória de domingo ajudaria a construir uma confiança tranquila no vestiário que Baía de Tampaos jogadores de tentarão levar para a Semana 2 contra o Ursos de Chicago.

“Não posso dizer o suficiente sobre nossos rapazes, apenas jogando a próxima jogada”, disse Mayfield. “Não foi de forma alguma o nosso melhor esforço, mas finalizámos da maneira certa, finalizámos com a bola nas mãos.”