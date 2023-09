Mbappe mais uma vez se intromete no romance de Kendall Jenner e Bad Bunny

Rrumores que Kendall Jenner e Coelho Mau terminaram seu relacionamento estão começando a ganhar força.

O beijo entre Kylie Jenner e Timótee Chalamet no BeyoncéO show de deixou os fãs dos dois muito ansiosos.

Isso porque ao olharem as fotos, algo chamou a atenção deles: com exceção de Kourtney Kardashianque está prestes a dar à luz, todas as irmãs presentes estavam acompanhadas por alguém.

Khloé e Kim Kardashian trouxeram seus filhos, Kris Jennero namorado dela, enquanto Kendall Jenner fiquei sozinha. Isso gerou rumores sobre a supermodelo e Kylian Mbappé depois que eles se conheceram em março, quando Kendall tirou uma foto com ele e seu sobrinho, Santoem Paris.

No entanto, o futebolista francês esteve anteriormente ligado a Kim Kardashian. Depois que as imagens vieram à tona, começaram as especulações de que poderia haver algo acontecendo entre o jogador de 24 anos e a socialite de 42 anos.

Vale ressaltar que no final de 2022, Kim terminou seu casamento com Kanye West, com quem tem quatro filhos. Depois disso, ela iniciou um intenso romance com Pete Davidsonmas terminou alguns meses depois.

A partir de agora o jogador de futebol está solteiro e seu último romance foi com uma modelo de 33 anos Inês Rau. Mas ele também foi associado a ele gosta de Camille Gottlieb, Emma Smet e Aviv Sarah Meiri.