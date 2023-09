Mbappe sobre a mudança de Sergio Ramos para o Sevilla: O rei está de volta

Tele relacionamento entre Kylian Mbappé e Sergio Ramos sempre foi mais do que apenas cordial. Desde que o defesa espanhol desembarcou em Paris, esteve sempre presente boas relações com a jovem estrela francesa.

Houve viagens expressas a Madrid, fotografias e conversas importantes em campo. Está claro que os dois são bons amigos e ambos cuidavam um do outro dentro e fora do campo.

Com a saída do defesa-central espanhol, Mbappé perdeu um de seus maiores torcedores no vestiário. O francês reagiu Ramos’ regressa à sua cidade natal, Sevilha, na segunda-feira, demonstrando o seu carinho pelo ex-capitão do Real Madrid.

“Boa sorte, meu amigo. O rei está de volta,” Mbappé postado em suas contas de mídia social.

Sergio Ramos aguardou a ligação do Sevilla durante toda a janela de transferências. Depois de rejeitar uma oferta da Arábia Saudita, o zagueiro não queria encerrar a carreira sem esta última chance de acertar as coisas com o clube andaluz.

“O destino me deu isso. Volto para casa 18 anos depois. Não era apenas uma dívida que tinha comigo mesmo, mas também com minha família, com meu avô, que me tornou sevilhano desde pequeno, com meu pai e à Puerta”, explicou o sevilhano à sua chegada.