O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) do Brasil está empenhado em reduzir o chamado “Custo Brasil“, que engloba as despesas adicionais enfrentadas pelas empresas nacionais em comparação com a média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Reduzindo o Custo Brasil: MDIC define oito eixos de atuação

Esses custos adicionais afetam a competitividade empresarial, encarecem produtos e serviços, e têm impactos negativos nos investimentos e na criação de empregos no país.

Para enfrentar esse desafio, o MDIC realizou uma consulta pública entre abril e junho deste ano, que resultou na definição de oito eixos de atuação para a formulação de políticas de melhoria do ambiente de negócios no país.

Eixos para a redução do Custo Brasil

As informações colhidas durante a consulta pública foram utilizadas para subsidiar a criação da “Agenda de Redução do Custo Brasil”, que está sendo elaborada pelo Grupo de Trabalho para a Redução do Custo Brasil (GT-CB).

O GT-CB foi instituído pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI) em agosto do ano corrente e tem a responsabilidade de avaliar as propostas, fazer sugestões de medidas regulatórias, identificar fatores que geram custos excessivos para o setor produtivo e propor o aperfeiçoamento de políticas públicas que afetam a produtividade.

Em suma, os oito eixos de atuação definidos pelo MDIC são os seguintes:

Obrigações tributárias



Busca simplificar as obrigações tributárias acessórias e tornar o sistema tributário mais eficiente.

Financiamento e garantias

Visa aprimorar o sistema de garantias da economia brasileira e facilitar o acesso ao financiamento para empresas.

Custo de energia elétrica

Propõe melhorias no setor elétrico para reduzir o custo de energia para as empresas.

Custo do gás natural

Foca na remoção de barreiras à entrada de novas empresas no mercado de gás natural.

Acesso à infraestrutura de transporte, logística e telecomunicações

Busca melhorar a infraestrutura de transporte e logística do país para reduzir os custos de movimentação de mercadorias.

Integração com a economia global

Envolve a realização de acordos comerciais com parceiros estratégicos para ampliar o acesso a mercados internacionais.

Licenciamento ambiental, meio-ambiente e saneamento básico

Propõe o aprimoramento da regulação relacionada ao licenciamento ambiental.

Ambiente jurídico-regulatório

Busca melhorar o ambiente jurídico e regulatório para tornar o Brasil mais atraente para investimentos.

Resultados da consulta pública

Em suma, a consulta pública realizada entre abril e junho deste ano contou com a participação de 101 entidades que enviaram 1.283 sugestões.

Os resultados apontaram que a questão tributária foi a mais mencionada, com 18,8% das referências, seguida por energia (16,6%), transportes (14,3%), comércio exterior (10,6%), financiamento e garantias (7,6%), e legislação trabalhista (7,3%).

O estudo realizado em parceria com o Movimento Brasil Competitivo (MBC) estima que o Custo Brasil chegue a R$ 1,7 trilhão, um montante significativo que prejudica empresas de diversos tamanhos e setores, aumenta os preços e serviços, e limita os investimentos no país.

Medidas propostas para a redução do Custo Brasil

O relatório gerado a partir da consulta pública listou 33 propostas a serem desenvolvidas a partir dos oito eixos definidos pelo MDIC. Alguns exemplos dessas medidas incluem:

Implementação da Lei Complementar nº 199/2023, que simplifica obrigações tributárias acessórias.

Aprimoramento da regulação do sistema de garantias da economia brasileira.

Melhorias no marco regulatório do setor elétrico.

Remoção de barreiras à entrada de novas empresas no mercado de gás natural.

Regulamentação do Marco Legal de Cabotagem.

Realização de acordos comerciais com parceiros estratégicos.

Aprimoramento da regulação referente ao licenciamento ambiental.

Desse modo, essas medidas, quando implementadas, têm o potencial de reduzir significativamente o Custo Brasil e tornar o ambiente de negócios no país mais atrativo para investidores e empreendedores, impulsionando o crescimento econômico e a geração de empregos.