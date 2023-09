Medvedev nas semifinais do Aberto dos Estados Unidos, avisa que “um jogador vai morrer” ao lidar com calor extremo

russo estrela do tênis Daniel Medvedev lutou contra o calor sufocante e problemas de saúde para garantir sua vaga nas semifinais do Aberto dos Estados Unidos.

Apesar das condições escaldantes e de um adversário formidável em Andrey RublevMedvedev mostrou sua resiliência e determinação ao superar as adversidades para chegar aos quatro finalistas.

Onda de calor em Nova York leva Medvedev ao extremo

Em uma partida cansativa que viu as temperaturas subirem para cerca de 93 graus Fahrenheit, com uma sensação real de 96 graus, tanto Medvedev quanto Rublev foram visivelmente afetados pelo calor extremo dentro do Estádio Arthur Ashe.

A área estava sob alerta de calor, aumentando as condições desafiadoras da quadra.

Durante a partida, Medvedevo Campeão do Aberto dos EUA de 2021fez duas pausas médicas e usou um inalador na tentativa de combater os efeitos colaterais do clima opressivo.

Toalhas encharcadas de suor tornaram-se uma visão comum enquanto os dois jogadores lutavam para lidar com a situação durante a partida.

Em determinado momento do terceiro set, o Medvedev, 27 anos expressou abertamente suas preocupações, afirmando: “um jogador vai morrer e você vai ver.”

Este comentário alarmante repercutiu no mundo do tênis enquanto o jogo ainda estava em andamento.

Em sua entrevista pós-jogo, Medvedev descreveu as condições como “brutal” e revelou que mal conseguia ver a bola no final do primeiro set.

Ele reconheceu os desafios que ele e Rublev enfrentou, afirmando, “A única coisa boa que vejo nestas condições é que ambos sofrem. Foi difícil para nós dois. Houve alguns altos e baixos, mas isso é normal.”

Medvedev enfrentará o Alcaraz na sexta-feira

Apesar da exaustão e dos comícios cansativos, Medvedev conseguiu reunir as reservas de energia necessárias para garantir uma vitória em dois sets sobre Rublev com pontuações de 6-3 6-2e 6-4.

A partida culminou em um jogo final épico que durou mais de 15 minutoscom Medvedev prevalecendo em seu quinto match point após duas horas e 48 minutos de intensa batalha.

Esta vitória impressionante solidifica Medvedev status como um verdadeiro candidato ao título do Aberto dos EUA deste ano.

Nas semifinais, Daniel Medvedev Vai encarar Espanhol sensação Carlos Alcaraz, preparando o cenário para o que promete ser um confronto eletrizante no Sexta-feira.

À medida que o torneio avança, tanto os jogadores como os adeptos estão conscientes dos desafios físicos impostos pelo calor implacável, fazendo com que Medvedev avisando sobre saúde do jogador o tema principal da conversa em Prados Fluorescentes.