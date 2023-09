Medvedev, para um fã que o distraiu: Você é estúpido ou o quê?

Daniel Medvedev voltou a ser notícia após a última vitória, com mais problemas do que o esperado, contra o australiano Christopher O’Connell6-2, 6-2, 6-7(6) e 6-2.

O russo entrou em confronto com a torcida em determinado momento da partida, especificamente com duas torcedoras que, segundo a tenista, o distraíram durante um de seus saques.

Quando ele estava prestes a sacar no início do terceiro game do quarto set Medvedev virou-se para a arquibancada e disse: “O que há de errado com você, você é estúpido ou o quê?

O torcedor, que naquele momento estava sentado tomando uma cerveja, mandou-lhe um beijo de brincadeira, enquanto o restante do público reclamava da atitude do tenista.

Antes desse incidente, Medvedev contou uma anedota curiosa quando perguntou pelo médico, que lhe perguntou quais os sintomas que ele tinha.

Aí o russo respondeu que havia perdido o set e para lhe dar o que havia dado ao rival um tempo antes, quando O’Connell teve que ser tratado por problemas físicos.