Mega-Sena acumula prêmio MILIONÁRIO; Veja quando será o novo sorteio

A Mega-Sena é a maior modalidade lotérica do Brasil, oferecendo altos prêmios em dinheiro para aqueles que acertam os números sorteados. No entanto, o sorteio do concurso 2.632 ocorreu nesta quinta-feira (14), e ninguém acertou as seis dezenas sorteadas.

Dessa forma, o prêmio da Mega-Sena acumulou novamente, chegando a R$ 9 milhões. As dezenas que saíram no sorteio do concurso 2.632 foram: 10 – 57 – 05 – 56 – 38 – 27. Segundo a Caixa Econômica Federal, 48 apostas acertaram cinco dezenas, levando o prêmio de R$ 33.801,98. Além disso, 2.911 apostas acertaram 4 dezenas ganhando o valor de R$ 796,23 cada.

Como ninguém acertou as seis dezenas, a Mega-Sena contará com um novo sorteio neste sábado (16), a partir das 20h. O horário limite para realização das apostas deste sorteio é às 19h do mesmo dia.

Mudanças na Mega-Sena

A Mega-Sena sofreu alterações recentemente, sendo que a partir do mês de agosto a modalidade passou a contar com três sorteios semanais, os quais ocorrem sempre às terças, quintas e sábados. Anteriormente, existiam apenas dois concursos semanais, que ocorriam às quartas e sábados.

De acordo com a Caixa, este sorteio extra da Mega-Sena faz com que o prêmio acumule mais fácil e rapidamente. Com isso, a modalidade lotérica atrai mais apostadores com premiações maiores, sendo que as chances de acerto e outras regras permanecem as mesmas.

A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 5, podendo ser feita em casas lotéricas, na internet ou até mesmo pelo aplicativo de celular chamado “Loterias Caixa”. Os apostadores que acertarem as seis dezenas ganham o prêmio máximo, porém, aqueles que acertam quatro ou cinco dezenas também ganham prêmios menores.

A Mega-Sena conta com 60 números disponíveis para sorteio, sendo que os apostadores podem marcar de seis a vinte dezenas em um volante. Como dito, a aposta simples custa R$ 5, permitindo a marcação de apenas seis dezenas.

Dessa forma, a chance de ganhar este sorteio é variável, sendo que quanto mais números marcados no volante, maior a chance de acerto. No entanto, quanto mais dezenas marcadas na aposta, mais cara ela fica, podendo chegar a um valor de R$ 193.800.

A chance para quem realiza uma aposta simples na Mega-Sena é de uma em 50.063.860, ou seja, muito pequena. Em uma aposta de 10 números a chance já aumenta para uma em 238.399, mas o valor do volante sobe para R$1.050.

Com a aposta máxima, de vinte números em um volante, a chance fica bem maior, chegando a uma em 1.292. O grande problema é que para realizar esta aposta o jogador deve desembolsar uma grande quantia, pois ela custa R$ 193.800.

Por este motivo, muitos brasileiros optam por realizar um bolão da Mega-Sena. O bolão consiste em apostas feitas em grupo, dividindo o valor do volante e aumentando as chances de acerto.

O bolão da Mega-Sena, entretanto, possui valores diferentes das apostas normais, sendo que o preço mínimo é de R$ 15, com cada cota não podendo ser inferior a R$ 6. Existe a possibilidade de fazer um bolão com o mínimo de duas cotas, e no máximo 100.