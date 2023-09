Megan Fox surpreende a todos com cabelos ruivos em passeio com Machine Gun Kelly

Megan Raposa surpreendeu a todos com uma reforma radical durante um almoço com Metralhadora Kelly na Soho House, em Nova York, na segunda-feira.

A página seis relata que o ‘TransformadoresA estrela exibia um cabelo ruivo profundo com corte bob e franja, embora tenha notado que poderia ser uma peruca.

A atriz de 37 anos deixou para trás seus longos cabelos castanhos e os substituiu por um tom de cabelo ruivo.

Junto com seu novo cabelo avermelhado, Fox escolheu um minivestido de bolinhas preto e branco e mocassins grossos para combinar com seu vestido. Como acessórios, ela usou vários colares pretos e dourados e alguns anéis na mão.

Por sua vez, MGK usava calças largas e brilhantes e uma camisa bege sem mangas.

Megan Fox e Machine Gun Kelly, uma relação com altos e baixos

Os dois se conheceram em 2020, durante as filmagens do filme ‘Midnight in the Switchgrass’. Ambos sentiram que foi amor à primeira vista.

“Nossos trailers ficavam próximos um do outro, então eu apenas esperava do lado de fora nos degraus do meu trailer todos os dias em que trabalhava, apenas para fazer contato visual”, disse o cantor durante sua aparição em um episódio de julho de 2020 do podcast ‘Give Them Lala …. Com Randall. “Ela tem os olhos mais lindos que já vi na minha vida.”

Megan sentia o mesmo e até disse que eles eram almas gêmeas.

“No momento em que estava em uma sala com ele, o cumprimentei e olhei em seus olhos. Eu soube imediatamente que ele era o que chamo de chama gêmea”, disse ela.

“Em vez de uma alma gêmea, uma chama gêmea é na verdade onde uma alma ascendeu a um nível alto o suficiente para ser dividida em dois corpos diferentes ao mesmo tempo. Então, na verdade, somos duas metades da mesma alma, eu acho .

Apesar disso, o relacionamento tem sido bastante turbulento nos últimos tempos

Em fevereiro, a atriz apagou todas as fotos que tinha com a cantora, cujo nome verdadeiro é Colson Baker.

Na época, ela também divulgou uma mensagem enigmática que sugeria traição: “Você pode sentir o gosto da desonestidade / está no seu hálito”, escreveu ela, citando a música de 2016 de Beyoncé, “Pray You Catch Me”. Ela até abandonou o anel de noivado por um tempo.

E embora as coisas entre os dois pareçam ter voltado aos trilhos, o planejamento do casamento ainda está em pausa.