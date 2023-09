Megan Lucky, a sensação viral de beber cerveja, está de volta com um gole viral no jogo Jets NFL

A sensação viral do consumo de cerveja, Megan Lucky, está de volta…e ela está de volta com força!

Seguidores de Lucky, que aguardavam ansiosamente seu retorno épico ao Aberto dos EUA este ano, ficaram amargamente desapontados depois que as câmeras não conseguiram encontrá-la no meio da multidão e recriá-la vídeo viral bebendo cerveja das duas últimas edições do torneio.

Como pode ser visto em sua conta no Instagram, Lucky compareceu ao torneio e estava pronta e aguardando seu momento de destaque. Mas infelizmente esse momento nunca chegou…

Melhor bebida até agora?



Lucky não deixou que a decepção do Aberto dos Estados Unidos a afetasse. Em vez disso, ela decidiu melhorar seus dois sucessos virais anteriores.

Cervejaria do US Open reage ao ser banida da TVParker Johnson

Instagram enlouqueceu depois que o ‘influenciador’ enviou um novo vídeo de um jogo da NFL… onde, como ela explicou, as cervejas são ainda maiores!

“Vocês realmente não acharam que eu iria deixá-los esperando este ano, não é? Ps. As cervejas são maiores aqui, OK!?! Salvem, eu sei”, escreveu Lucky em seu vídeo no Instagram que foi filmado no Estádio MetLife do New York Jets.

No vídeo, Lucky bebe sem esforço a cerveja de tamanho colossal, bebendo tudo muito mais rápido do que o homem sentado ao lado dela que, apesar de seus melhores esforços, simplesmente não conseguia acompanhá-la.

Os fãs não se cansavam. “ELA ESTÁ DE VOLTA, BEBÊ,” comentou um no post. “Ainda igualmente impressionante”, escreveu outro.

O vídeo deixou os seguidores se perguntando onde Lucky pode beber uma cerveja a seguir?