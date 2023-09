Megan Rapinoe destaca o que mais se orgulha em sua despedida do USWNT: Algum arrependimento?

Megan Rapinoe está prestes a se aposentar do Seleção Feminina dos EUA, com seu último jogo contra a África do Sul marcado para domingo. Ao se aproximar da despedida, Rapinoe não expressou arrependimento por sua carreira impactante dentro e fora do campo.

Rapinoe é celebrada não apenas por suas proezas atléticas como bicampeã mundial, mas também por sua forte defesa e ativismo.

Ela tem sido uma voz proeminente na defesa dos direitos LGBT+, mostrando solidariedade ao jogador da NFL Colin Kaepernickprotesto contra a chamada injustiça racial, e notoriamente envolvido em confrontos com ex- Presidente dos EUA, Donald Trump.

“As coisas fora de campo são o que há de mais significativo e acho que é o que mais me orgulha de deixar este time e deixar o jogo”, disse ela.

“Sendo tão vocal sobre justiça racial ou direitos dos homossexuais, sinto que a equipe realmente entrou nisso e assumiu a responsabilidade de ser muito mais do que éramos em campo e realmente focar nisso.

“Temos sido uma geração de jogadores muito especial, mas acho que diz muito sobre nós o fato de tudo o que conquistamos em campo ser insignificante em comparação com o que fizemos fora dele.”

Apesar de se aposentar do futebol internacional, o atleta de 38 anos não tem intenção de se afastar da vida pública.

“Estou muito entusiasmada por continuar a fazer parte do crescimento do desporto feminino, não apenas do futebol. Acho que estamos num momento muito especial”, acrescentou.

“Quero usar minha plataforma e minha vantagem, mas agora terei mais tempo para fazer isso.”